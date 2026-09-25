Ekstraklasa koszykarek bez wyraźnego faworyta. Znika potęga z Gdyni

Startuje nowy sezon ekstraklasy

W rozgrywkach 2026/27, które rozpoczną się w sobotę 26 września, wystąpi 13 drużyn. O medale rywalizować będą m.in. broniący tytułu Lotto AZS UMCS Lublin, a także aspirujące do najwyższych laurów zespoły z Gorzowa Wlkp., Wrocławia czy Poznania. Do ligi powracają MKS Pruszków (awans sportowy) oraz Widzew Łódź, który otrzymał dziką kartę. Trzeci sezon z rzędu z ligi nie spadnie żadna drużyna.

Zgodnie z nowymi przepisami PZKosz na parkiecie zawsze będą musiały przebywać dwie Polki. Jedna z nich musi być młodzieżowcem, czyli koszykarką w wieku do 23 lat (urodzona w roku 2004 lub młodsza). Rozgrywki zapowiadają się na bardzo wyrównane, a rywalizacja w ekstraklasie koszykarek potrwa od września 2026 r. do maksymalnie 28 kwietnia 2027 r., kiedy to najpóźniej poznamy mistrza.

Gdynia znika z koszykarskiej mapy Polski

Z rozgrywek wycofał się 14-krotny mistrz Polski, VBW Gdynia. Klub ten od 1992 roku odnosił liczne sukcesy, w tym dwa wicemistrzostwa Euroligi (2002, 2024). To już kolejny taki przypadek w polskiej kobiecej koszykówce. Przed rokiem z powodu kłopotów finansowych ligę opuścił utytułowany BC Polkowice. Brak drużyny z Gdyni to duża strata dla całej ekstraklasy koszykarek.

W siłę rośnie z kolei powracająca do ligi Wisła Kraków. 25-krotny mistrz Polski po siódmym miejscu w ubiegłym sezonie, teraz pod wodzą trenera Jordiego Aragonesa zgłasza ambicje medalowe. Drużynę wzmocniły doświadczone koszykarki, m.in. Yvonne Turner oraz Magdalena Ziętara, a liderką ma być wciąż Taylor Williams, która notowała znakomite statystyki.