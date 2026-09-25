Dlaczego kawa z ekspresu nagle smakuje gorzej? Sprawdź tą jedną rzecz

Nagła zmiana smaku kawy nie zawsze oznacza problem z ziarnami – przyczyną może być stan techniczny lub czystość ekspresu.

Pozostałości kawy i olejków mogą z czasem gromadzić się wewnątrz urządzenia, dlatego regularne czyszczenie ma znaczenie również dla smaku napoju.

W ekspresach automatycznych warto zwrócić uwagę także na młynek, świeżość ziaren oraz ustawienia związane z ich mieleniem.

Na smak kawy wpływa również jakość wody, stan filtra i osad z kamienia, dlatego warto kontrolować je zgodnie z zaleceniami producenta.

W ekspresie przez cały czas przepływa woda i kawa. Pozostałości olejków kawowych mogą osadzać się wewnątrz urządzenia, a w różnych elementach mogą gromadzić się resztki zmielonych ziaren. Z czasem wpływa to nie tylko na higienę, ale również na smak napoju. Kawa może stać się bardziej gorzka, ciężka albo mieć nieprzyjemny posmak.

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Dlatego warto regularnie wykonywać program czyszczenia przewidziany przez producenta. Jeśli ekspres ma wyjmowany blok zaparzający, należy również sprawdzać, czy można go myć i jak często producent zaleca jego czyszczenie.

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Jeśli korzystasz z ekspresu automatycznego, problem może tkwić również w młynku. Pozostałości kawy mogą osadzać się w jego elementach, a ustawienie mielenia ma wpływ na sposób ekstrakcji. Zmiana smaku nie zawsze oznacza jednak, że trzeba od razu zmieniać ustawienia. Jeśli kawa nagle zaczęła smakować inaczej, najpierw warto sprawdzić podstawowe rzeczy: czystość urządzenia, świeżość ziaren i poziom wody.

Znaczenie ma również sama kawa. Ziarna przechowywane zbyt długo po otwarciu mogą tracić aromat. Z kolei bardzo świeże ziarna również mogą zachowywać się inaczej niż te, których używaliśmy wcześniej.

Nie zapominaj o wodzie

Woda ma ogromny wpływ na smak kawy. Jeśli korzystasz z filtra, sprawdź, czy nie nadszedł czas na jego wymianę. W zależności od modelu ekspres może również wymagać regularnego odkamieniania. Kamień odkładający się wewnątrz urządzenia może wpływać na jego pracę i przepływ wody. Częstotliwość odkamieniania zależy między innymi od twardości wody i zaleceń producenta.

Jeżeli kawa nagle przestała smakować jak wcześniej, nie zaczynaj od wyrzucania całego opakowania ziaren. Najpierw wyczyść ekspres, sprawdź filtr, wodę i stan kawy. Bardzo możliwe, że właśnie tam znajduje się przyczyna.