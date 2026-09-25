ME siatkarzy. Kto wygra starcie Polski ze Słowenią i powalczy o złoto

Droga do półfinału mistrzostw Europy

Polscy siatkarze w fazie pucharowej mistrzostw Europy odnieśli dwa pewne zwycięstwa bez straty seta. Biało-czerwoni pokonali 3:0 reprezentację Łotwy, a następnie w takim samym stosunku wygrali z zespołem Niemiec. Z kolei Słoweńcy w drodze do strefy medalowej najpierw gładko zwyciężyli 3:0 z Serbią. Następnie oddali jednego seta w meczu z Belgią, kończąc ćwierćfinał wynikiem 3:1 i zapewniając sobie awans.

Zbliżający się mecz w Mediolanie będzie powtórką półfinałowych starć z trzech poprzednich edycji czempionatu. W 2019 i 2021 roku górą byli reprezentanci Słowenii, którzy dwukrotnie wygrywali w stosunku 3:1. Z kolei w 2023 roku Polacy pokonali rywali 3:1, a następnie sięgnęli po złoty medal mistrzostw Europy. Historia tej zaciętej rywalizacji obejmuje również turnieje w 2017 i 2015 roku, w których Słoweńcy eliminowali biało-czerwonych przed wejściem do strefy medalowej.

Jaka jest stawka meczu Polska – Słowenia?

W obecnym sezonie obie reprezentacje mierzyły się ze sobą już trzy razy w różnych oficjalnych rozgrywkach. W fazie zasadniczej Ligi Narodów spotkanie zakończyło się zwycięstwem Słowenii 3:2. Jednak w półfinale tego samego turnieju reprezentanci Polski wygrali bez straty seta z liderami światowego rankingu. Dodatkowo w ramach Memoriału Huberta Jerzego Wagnera biało-czerwoni triumfowali po zaciętej, pięciosetowej walce 3:2.

Początek spotkania o wejście do finału zaplanowano na godzinę 17, natomiast cztery godziny później Francja zmierzy się z Finlandią. Oprócz medali stawką tegorocznego turnieju jest również bezpośrednia kwalifikacja na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. Decydujące mecze o brązowy medal i finał mistrzostw zaplanowano na sobotę. Warto zaznaczyć, że współgospodarzami imprezy były w tym roku Finlandia, Rumunia, Bułgaria oraz Włochy.