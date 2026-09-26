70-letnia Monika Olejnik pokazała plecy na festiwalu w Gdyni. Ale zerknijcie na jej buty!

Monika Olejnik na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

Monika Olejnik uwielbia uczestniczyć w dużych wydarzeniach filmowych. Jeszcze na początku września podziwiała kino na festiwalu w Wenecji, a niedawno zaszczyciła swoją obecnością imprezę w Gdyni. Na finałową galę wybrała zjawiskową białą sukienkę, jednak nie założyła do niej tradycyjnych szpilek. Zwiewną kreację bez rękawów, wykończoną subtelnymi falbanami, zestawiła z masywnymi, motocyklowymi butami. Ten kontrast okazał się prawdziwym hitem.

Dziennikarka już wcześniej chwaliła się butami w mediach społecznościowych, łącząc je ze spódniczką mini i kurtką na jesień. Czarne obuwie ze ściętym noskiem i metalowymi akcentami świetnie komponuje się z różnymi elementami garderoby. Podczas festiwalu Olejnik dobrała również odpowiednią biżuterię, nadając całości lekko nonszalancki wyraz. Trzeba przyznać, że 70-letnia gwiazda prezentowała się fenomenalnie, a jej ubiór zdecydowanie przyciągał spojrzenia.

Gdy znana z ekranów telewizyjnych dziennikarka odwróciła się tyłem na czerwonym dywanie, okazało się, że głęboki dekolt na plecach również robi ogromne wrażenie! Jak oceniacie tę kreację?

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Gwiazdy na czerwonym dywanie w Gdyni

Ogromne zainteresowanie na zakończenie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wzbudziła Grażyna Szapołowska, która pojawiła się z pieskiem. Znana aktorka zachwycała w jasnej kreacji obszytej perłami, do której dobrała narzucony na ramiona sweter. Na imprezie pojawiło się również wiele innych ciekawych strojów. Maria Dębska zdecydowała się na czarną suknię z nietypowym dekoltem, włosy upięte w wysoki kucyk oraz... ciemne okulary.

Z kolei Roma Gąsiorowska zaprezentowała się w białym komplecie z szerokimi spodniami typu dzwony i krótką marynarką z mocno zarysowanymi ramionami. Weronika Rosati postawiła na szykowną, złotą kreację, idealnie wpisującą się w jesienną aurę. Wśród mężczyzn największą uwagę przykuwał Maciej Musiałowski. Jego błyszcząca koszula z głębokim wycięciem z pewnością została uwieczniona przez wielu fotografów.

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