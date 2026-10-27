20 lat "Back to Black". Wyjątkowa akcja europejskich telewizji w hołdzie dla Amy Winehouse

27 października 2006 roku ukazał się drugi i ostatni album studyjny w karierze Amy Winehouse. "Back to Black" wraz z tytułową piosenką podbiło serca fanów na całym świecie - krążek sprzedał się w nakładzie ponad 20 mln kopii. Po dwóch dekadach od premiery dla zmarłej artystki przygotowano wyjątkowe upamiętnienie.

20 lat od premiery "Back to Black"

Legendarny krążek kończy właśnie 20 lat. "Back to Black" wyznaczyło nowe trendy, jeśli chodzi o brytyjski soul w nowym milenium, stając się najlepiej sprzedanym albumem w historii brytyjskiej muzyki. Jak tłumaczyła Amy Winehouse, inspiracją dla nagranych w różnych studiach utworów była jej relacja z byłym mężem oraz muzyka lat 60., którą kochała jako dziecko. Krążek dotarł na sam szczyt list sprzedaży w co najmniej 18 krajach, w tym w Polsce.

Hołd dla Amy Winehouse w całej Europie

Ku wielkiemu szokowi fanów, walcząca z nałogami Amy Winehouse zmarła 23 lipca 2011 roku. 27-letnią artystkę żegnały tłumy w Londynie, a jej twórczość jest doskonale pamiętana nawet po piętnastu latach. Z okazji 20-lecia premiery wybitnego albumu artystki 26 nadawców publicznych w Europie pokaże jej koncert na festiwalu Hove w Norwegii, który odbył się latem 2007 roku w czasie promocji "Back to Black". Póki co - brakuje informacji, czy będzie on dostępny w Telewizji Polskiej.

- Żeby uczcić rocznicę, nagranie jej występu na żywo na norweskim Hove Fesival 26 czerwca 2007 roku, zrealizowane przez naszego członka NRK, będzie transmitowane przez 26 członków EBU w Europie. To szansa, by na nowo odkryć Amy Winehouse na żywo, prawie 20 lat po tym, jak weszła na scenę - przekazała w sieci Europejska Unia Nadawców.

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