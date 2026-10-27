Ewa Pajor szczerze o życiu prywatnym. Kiedyś się wygadała

Ewa Pajor druga w plebiscycie Złota Piłka. Wyjątkowy wywiad z Ewą Drzyzgą

Polska doczekała się kolejnego wielkiego sukcesu w plebiscycie Złotej Piłki. Po tym, jak drugie miejsce zajął niegdyś Robert Lewandowski, który według wielu ekspertów zasługiwał wtedy na główną nagrodę, wydawało się, że nikt szybko nie powtórzy tego wyczynu. Tymczasem jako druga przedstawicielka Polski w historii na drugim stopniu podium stanęła Ewa Pajor, której kapitalna forma przez cały sezon została doceniona przez głosujących. Kapitan kobiecej kadry zachwyciła na gali elegancką kreacją, prezentując się równie dobrze, co na murawie. Na widowni nasza napastniczka zasiadła w pierwszym rzędzie, tuż obok takich gwiazd męskiej piłki jak Kylian Mbappe oraz Michael Olise. To wyróżnienie nie było przypadkowe, ponieważ sezon 2025/26 okazał się dla Ewy Pajor spektakularny pod każdym względem. Z drużyną sięgnęła po Ligę Mistrzyń, mistrzostwo hiszpańskiej Liga F oraz Puchar Królowej, a indywidualnie wywalczyła tytuł królowej strzelców LM. Choć fani doskonale znają sportowe osiągnięcia zawodniczki FC Barcelona i reprezentacji Polski, jej sfera prywatna owiana jest tajemnicą. Nieco więcej światła na te kwestie rzuciła jej dawna, bardzo szczera rozmowa z Ewą Drzyzgą na antenie „Dzień dobry TVN”.

Pokonała Ewę Pajor i zachwyciła na gali Złotej Piłki! Najlepsza i najpiękniejsza piłkarka?

Ewa Pajor prywatnie. Zdjęcia piłkarki poza boiskiem

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Kim jest siostra Ewy Pajor? Paulina wspierała piłkarkę w trudnych chwilach

Czołowa polska zawodniczka nie zdradza publicznie, czy jest obecnie zakochana. Wiadomo natomiast, że ogromną rolę w jej życiu odgrywa siostra Paulina, z którą na początku swojej piłkarskiej drogi występowała w jednym zespole. Siostra wspierała Ewę Pajor zarówno w chwilach triumfu, jak i podczas poważnych kryzysów. Zanim piłkarka została kapitanem drużyny narodowej, musiała zmagać się z uciążliwymi kłopotami zdrowotnymi, takimi jak anemia oraz uraz kolana. Jak na te trudności reagowali rodzice sportsmenki?

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„Chyba po prostu ufali, że damy radę, oczywiście też opieka, jaka była w tamtym klubie, była niesamowita i jakby wspólnie dążyliśmy do tego, abyśmy te wszystkie przeciwności po prostu przezwyciężyli. (...) Te ciężkie momenty gdzieś tam przeżywałyśmy wspólnie z moją siostrą. Tak naprawdę ona widziała to, co przeżywałam po każdym treningu, jak trudno było” - mówiła Ewa Pajor w wywiadzie przeprowadzonym przez Ewę Drzyzgę. Podczas tego spotkania poruszono również znacznie luźniejsze kwestie, w tym ulubione potrawy drugiej najlepszej piłkarki globu. Reprezentantka Barcelony zdradziła, że chętnie sięga po pankejki, owsiankę, a także naleśniki serwowane z masłem orzechowym i jogurtem. Z kolei w wolnych chwilach Ewa Pajor relaksuje się poprzez układanie klocków Lego, co stanowi jej sprawdzony sposób na odpoczynek.