Euroliga koszykarzy wraca do Abu Zabi. Gdzie zaplanowano nadchodzące edycje turnieju?

Turnieje Final Four wracają do Emiratów

Zgodnie z oficjalnym komunikatem organizatorów, finałowe turnieje Euroligi koszykarzy w 2027 i 2029 roku zostaną zorganizowane w Abu Zabi. Oznacza to, że najważniejsze mecze na Starym Kontynencie po raz kolejny odbędą się poza granicami Europy. Stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich zadebiutowała w roli gospodarza tego prestiżowego wydarzenia w 2025 roku. Decyzja ta potwierdza rosnące znaczenie tego regionu w koszykarskim świecie. Od dwóch sezonów w europejskich zmaganiach bierze również udział klub BC Dubaj.

W trakcie debiutanckiego turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich triumfowała drużyna Fenerbahce Beko Stambuł. Turecki zespół zdobył trofeum po tym, jak pokonał francuski AS Monaco 81:70 w wielkim finale. Droga do ostatecznego zwycięstwa nie była łatwa, ponieważ w półfinale nowi mistrzowie musieli wyeliminować obrońcę tytułu, czyli Panathinaikos Ateny, wygrywając 82:76. Historyczne zmagania w stolicy kraju przyciągnęły na trybuny komplet publiczności. Spotkania śledziło na żywo 12 tysięcy fanów koszykówki.

Kiedy odbędzie się najbliższy finał?

Rywalizacja wieńcząca obecny sezon koszykarski również przeniesie się na Bliski Wschód. Najlepsze drużyny zmierzą się w nowoczesnej Etihad Arena w Abu Zabi, a zmagania zaplanowano w dniach od 28 do 30 maja. Będzie to kolejna wielka okazja dla tamtejszych kibiców, aby podziwiać na parkiecie czołowe europejskie zespoły. Poprzednie doświadczenia pokazują, że obiekty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich są doskonale przygotowane do goszczenia tysięcy sympatyków sportu. Organizatorzy liczą na powtórzenie frekwencyjnego sukcesu z poprzednich lat.

Warto również przypomnieć ostatnie rozstrzygnięcia z najważniejszych europejskich parkietów. W maju turniej Final Four został rozegrany w greckich Atenach, gdzie o tytuł rywalizowały najlepsze kluby kontynentu. Triumfatorem tych prestiżowych rozgrywek został wówczas zespół Olympiakosu Pireus. Grecka drużyna w decydującym spotkaniu o mistrzostwo pokonała Real Madryt wynikiem 92:85. Dzięki temu historycznemu zwycięstwu klub z Pireusu sięgnął po klubowe mistrzostwo Europy po raz czwarty.