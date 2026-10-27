Telekamery 2026: Daria Kabała-Malarz przyćmiła inne gwiazdy swoją kreacją

Daria Kabała-Malarz zachwyciła kreacją na gali Telekamery 2026. Przyciągnęła uwagę

Uroczystość wręczenia nagród Telekamery 2026 przyniosła wiele emocji związanych zarówno z rozstrzygnięciami prestiżowego plebiscytu, jak i modowymi wyborami zaproszonych gości. Od samego początku wzrok zgromadzonych przyciągały tancerka Edyta Herbuś oraz aktorka Joanna Liszowska. Obie panie zdecydowały się na śmiałe stroje z głębokimi dekoltami, które u części obserwatorów wywoływały wręcz zakłopotanie. Największą sensację wzbudziła jednak 45-letnia Daria Kabała-Malarz. Reprezentująca stację Canal+ dziennikarka sportowa rzadko bywa na tego typu imprezach, ale tym razem zjawiskowa czarna suknia łącząca elegancję z drapieżnością pozwoliła jej przyćmić inne gwiazdy. Obecność reporterki znanej głównie ze stadionów miała konkretny powód. Podczas zorganizowanej w warszawskim Muzeum Polin gali Daria Kabała-Malarz odebrała statuetkę Telekamery Tele Tygodnia w kategorii „Komentator/Dziennikarz sportowy”. Oprócz niej oraz wspomnianych wcześniej aktorki i tancerki, na wydarzeniu pojawiła się również szeroka reprezentacja czołowych postaci polskiego show-biznesu.

Telekamery TeleTygodnia 2026 rozdane. Oto pełna lista laureatów!

83

Wyniki plebiscytu Telekamery 2026. Lista zwycięzców we wszystkich kategoriach

Sięgając po prestiżowe wyróżnienie, Daria Kabała-Malarz pokonała wielu uznanych ekspertów z branży dziennikarstwa sportowego. W gronie nominowanych do tej nagrody znaleźli się również:

• Jakub Bednaruk związany ze stacją Polsat Sport,

• Mateusz Borek reprezentujący TVP Sport oraz Kanał Sportowy,

• wspólnie nominowani Piotr Dumanowski i Dominik Guziak z Eleven Sports,

• Andrzej Janisz z Polskiego Radia,

• Kacper Merk pracujący dla TVN, Eurosportu i TVP Info,

• Maja Strzelczyk z redakcji TVP Sport,

• Andrzej Twarowski ze stacji CANAL+,

• Krzysztof Wanio reprezentujący Polsat Sport.

Podczas uroczystej gali poznaliśmy także laureatów pozostałych kategorii plebiscytu Telekamery 2026. Statuetki odebrali:

Barbara Bursztynowicz zachwyciła na Telekamerach 2026! Nie tylko dekolt zwracał uwagę

• Barbara Bursztynowicz w kategorii aktorka,

• Michał Sikorski w kategorii aktor,

• Alicja Majewska doceniona jako juror,

• Elżbieta Romanowska jako najlepszy prezenter lub gospodarz show,

• program „Love is Blind: Polska” w kategorii format rozrywkowy

,• Gamou Fall wyróżniony jako olśnienie Tele Tygodnia,

• produkcja „Szpital św. Anny” w kategorii serial.

Dodatkowo organizatorzy przyznali specjalną Telekamerę dla aktora Michała Żebrowskiego, doceniając go jako osobowość, która „niezmiennie towarzyszy wszystkim Polakom”.