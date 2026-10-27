Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Zobacz ilu Polaków powalczy o medale

Skromna kadra Polski w Dakarze

W tegorocznej edycji imprezy udział weźmie zaledwie 24 reprezentantów Polski. Wśród nich znalazło się sześcioro lekkoatletów. Jest to najmniejsza ekipa biało-czerwonych w dotychczasowych startach w tych młodzieżowych zawodach.

Zmagania w Dakarze rozpoczną się 31 października i potrwają do 13 listopada. W rywalizacji weźmie udział około 2700 sportowców z 207 krajów. Zawodnicy z całego świata będą walczyć o medale w 25 różnych dyscyplinach sportowych.

Jak wyglądały poprzednie starty Polaków?

Historia występów polskiej młodzieży na igrzyskach jest bardzo zróżnicowana pod względem liczby uczestników. W Singapurze w 2010 roku zaprezentowało się 43 sportowców znad Wisły. Z kolei cztery lata później w chińskim Nankinie polska kadra liczyła 59 osób.

Największą reprezentację Polska wysłała w 2018 roku do Buenos Aires, gdzie wystartowało 69 zawodników. Wśród nich była tenisistka Iga Świątek, która zdobyła złoty medal w deblu wspólnie ze Słowenką Kają Juvan. Obecna kadra udająca się do Dakaru stanowi ogromny kontrast liczbowy względem poprzednich lat.