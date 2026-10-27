Roksana Węgiel jak Doda i Edyta Górniak? Te słowa nie pozostawiają żadnych złudzeń!

Przed Roksaną Węgiel ważny jubileusz. Za rok z hakiem wokalistka świętować będzie swoje 10-lecie w branży muzycznej. 21-latka zyskała popularność jako dziecko, biorąc udział w pierwszej edycji programu "The Voice Kids", którą wygrała. Przełomem w jej życiu okazało się jednak zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018. Roxie sięgnęła po trofeum jako pierwsza Polka w historii.

Roxie Węgiel ma ambitne plany

Od tamtej pory artystka nieustannie cieszy się mianem jednej z najpopularniejszych wokalistek w kraju. Jej ostatnia płyta "Błękit" wygenerowała radiowe hity, a współprace z takimi gwiazdami jak Maryla Rodowicz czy Beata Kozidrak tylko ugruntowały pozycję 21-latki na rynku. Równie mocno, co projekty zawodowe, publiczność interesują też smaczki z życia prywatnego Węgiel, m.in. z jej małżeństwa z autorem tekstów piosenek Kevinem Mglejem. Czy niebawem otrzymamy wgląd w codzienność młodej wokalistki? Wszystko na to wskazuje! Roxie już od kilku tygodni zdaje się zapowiadać produkcję o sobie - taką, jakimi mogły pochwalić się np. Doda i Edyta Górniak.

Wywiad Roksana Wegiel

Roksana Węgiel realizuje dokument o sobie?

Jak na razie nic nie zostało potwierdzone, ale wszystkie znaki na niebie mówią, że Roksana Węgiel doczeka się własnego dokumentu. Mimo bardzo młodego wieku piosenkarka może pochwalić się statusem jednej z największych polskich gwiazd, a zrealizowanie serialu o sobie pozwala ich bohaterom na zdementowanie krążących plotek i pokazanie siebie takimi, jakimi są naprawdę. Latem w wywiadzie dla Eski zapytana o pomysł pójścia śladem Dody i Górniak, Roxie powiedziała tak:

Zobaczymy, nie chcę nic zdradzać, ale bardzo dużo się dzieje, bądźcie czujni. Coś jest na rzeczy, ale nic nie zdradzam, nie wiem!

Z kolei za kulisami koncertu na PGE Narodowym dodała:

Zaczekajcie na mój dokument! Cii, ja nic nie mówiłam!

Teraz na Instagramie pochwaliła się kadrem, który mógłby pochodzić właśnie z produkcji poświęconej jej życiu i twórczości. Cóż, pozostaje nam czekać.