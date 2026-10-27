Narkotyki w Pułtusku. Policja zabezpieczyła ponad 20 kg narkotyków

Policja zabezpieczyła narkotyki w mieszkaniu w Pułtusku

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku oraz funkcjonariusze z Wydziału do spraw Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców Komendy Stołecznej Policji we wtorek, 20 października, przeszukali jedno z mieszkań w Pułtusku. W lokalu zabezpieczyli ponad 20 kg narkotyków. Znaleźli także przyrządy do ważenia i odmierzania substancji oraz gotówkę, która według policji najprawdopodobniej pochodziła z nielegalnej sprzedaży.

Dwoje zatrzymanych trafiło do aresztu

Policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę. Oboje usłyszeli prokuratorskie zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Źródło: Policja.pl