Kinga Rusin przerwała zagraniczne podróże. Pojawiła się na Telekamerach w czerwonej kreacji

Kinga Rusin wręczyła nagrodę na gali Telekamer

W poniedziałek, 26 października, zorganizowano 29. edycję gali Telekamer. Statuetki te mają dla wyróżnionych wyjątkową wartość, gdyż o ich przyznaniu decydują bezpośrednio telewidzowie. Tegoroczny plebiscyt obejmował osiem kategorii, w których nominowano aktorów, aktorki, gospodarzy popularnych formatów, a także jurorów i dziennikarzy sportowych.

Wśród licznie zgromadzonych przedstawicieli rodzimego show-biznesu znalazła się również Kinga Rusin. Dziennikarka pojawiła się na scenie, aby wręczyć statuetkę w kategorii Najlepszy Aktor Michałowi Sikorskiemu, którego po ogłoszeniu werdyktu serdecznie uściskała.

Była prowadząca program „Dzień Dobry TVN” skupiła na sobie obiektywy aparatów, gdy tylko weszła na czerwony dywan. Prezenterka wybrała kreację w mocnym odcieniu czerwieni, łączącą prostotę z elegancją, która skutecznie przyciągała spojrzenia zgromadzonych.

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Kinga Rusin zrezygnowała z telewizji na rzecz podróży

Górna część stroju z golfem i długim rękawem była dopasowana do figury, z kolei długa, marszczona spódnica miękko układała się na sylwetce, nadając jej lekkości. Jednolitą czerwień stylizacji uzupełniły szpilki oraz torebka w identycznej barwie, zawieszona na przełamującym całość złotym łańcuszku, a prezenterka zdecydowała się na rozpuszczone włosy.

Przez lata Kinga Rusin należała do grona najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce, jednak w 2020 roku zdecydowała o zakończeniu pracy w mediach. Chociaż początkowo wspominała o możliwym powrocie z nowym projektem telewizyjnym, to po upływie pięciu lat nic nie zapowiada jej szybkiego powrotu na mały ekran.

Dawna gwiazda stacji TVN ma możliwość wykonywania obowiązków zawodowych z dowolnego miejsca na świecie, z czego regularnie korzysta. Dziennikarka w 2021 roku opuściła Polskę na rzecz nieustających podróży, wybierając wspólnie z partnerem Markiem Kujawą przede wszystkim regiony o ciepłym klimacie.

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