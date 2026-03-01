Nowy odcinek "Rodzinki.pl" rozwścieczył fanów serialu. "To jakiś nieśmieszny żart?!"

Z sezonu na sezon „Rodzinka.pl” coraz bardziej skręcała w stronę historii o relacjach międzypokoleniowych. To właśnie ten kierunek stał się jej znakiem rozpoznawczym. Szczególnie wyraźnie było to widać w 17. sezonie, który stanowił pełnoprawny powrót serialu po kilkuletniej przerwie.

Tomek, Magda i ich córka Maja zamieszkali dosłownie naprzeciwko Natalii i Ludwika, przez co granica między domem dzieci a domem rodziców praktycznie przestała istnieć. Wspólne obiady, niezapowiedziane wizyty i wzajemne wtrącanie się w swoje sprawy stworzyły zupełnie nową dynamikę.

Sercem tej historii niezmiennie pozostaje małżeństwo Natalii i Ludwika. Po latach kryzysów, terapii i niejednej burzy ich relacja weszła w dojrzały etap, który jest mniej idealny, za to bardziej prawdziwy.

"Rodzinka.pl" - nowy sezon

Ironia Ludwika, emocjonalność Natalii i czułość schowana pod warstwą żartów wciąż napędzają kolejne sceny. Para grana przez Małgorzata Kożuchowska i Tomasz Karolak to stabilny punkt odniesienia dla całej, coraz bardziej rozgałęzionej rodziny.

Najnowszy sezon zapowiadał się jako kolejny rozdział tej opowieści. Nowe odcinki trafiły na antenę TVP2 w soboty o godz. 20:00, a równolegle pojawiły się w TVP VOD, gdzie dostępne są też wszystkie wcześniejsze sezony. Pierwszy odcinek nowej serii zadebiutował 28 lutego i niemal natychmiast wywołał burzę w sieci.

Reakcje widzów? Delikatnie mówiąc mieszane. Wielu fanów nie kryło rozczarowania, pisząc wprost, że "to już nie to samo”, a serial stracił dawny lekki, komediowy charakter. Z kolei, według internautów, nowe odcinki są zbyt przerysowane.

W komentarzach na Facebooku pojawiały się ostre opinie.

Kiepskie te nowe odcinki... Szkoda, że to już nie jest to samo. Nie da się już chyba wrócić do tego, jak pokazywali tę rodzinę wcześniej

Sporo osób ogląda jednak dalej, z sentymentu i nadziei, że serial jeszcze złapie dawny rytm. Nie można jednak ukryć tego, że świat Boskich wciąż budzi ogromne emocje. Czy 18. sezon przekona sceptyków?