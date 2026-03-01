Ekstraklasa. Bruk-Bet Termalica i Radomiak podzieliły się punktami. Co zaskoczyło w drugiej połowie meczu?

Bezbramkowa pierwsza połowa w Niecieczy.

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Bruk-Bet Termalicą Nieciecza a Radomiakiem Radom rozpoczęło się bezbramkowo. Przez pierwszych 45 minut żadna z drużyn nie zdołała pokonać bramkarza przeciwnika, co zwiastowało zaciętą rywalizację w drugiej części meczu. Sędzią głównym tego pojedynku był Łukasz Kuźma z Białegostoku, a na trybunach zasiadło 3 874 widzów, którzy liczyli na więcej emocji.

Druga połowa przyniosła szybkie otwarcie wyniku, gdy Rafał Kurzawa zdobył bramkę dla gospodarzy w 65. minucie, dając prowadzenie Bruk-Bet Termalice. Radość gospodarzy nie trwała jednak długo, bo już po trzech minutach Radomiak zdołał odpowiedzieć na trafienie. Dynamiczna gra obu zespołów świadczyła o ich determinacji w dążeniu do zwycięstwa, jednak losy meczu miały się jeszcze zmienić.

Kto wyrównał wynik w meczu Ekstraklasy?

W 68. minucie spotkania Abdoul Tapsoba z Radomiaka Radom doprowadził do wyrównania, ustalając wynik na 1:1 i skutecznie niwelując przewagę gospodarzy. To trafienie zaledwie trzy minuty po golu Kurzawy pokazało, że obie drużyny są gotowe walczyć o każdy centymetr boiska. Remis ten był efektem intensywnej gry i zaciętej postawy zawodników, którzy do końca starali się przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę, jednak bezskutecznie.

W trakcie meczu sędzia Łukasz Kuźma pokazał żółte kartki trzem zawodnikom: Damian Hilbrycht i Miłosz Matysik zostali ukarani w barwach Bruk-Bet Termalica Nieciecza, natomiast Adrian Dieguez z Radomiaka Radom. Trenerzy obu zespołów dokonali również kilku zmian, wprowadzając świeże siły na boisko, co miało wpływ na dynamikę gry. Wśród zmienników Radomiaka pojawił się między innymi Zie Ouattara, a Bruk-Bet wzmocnili Sergio Guerrero i Ivan Durdov, choć żaden z nich nie zdołał przechylić szali zwycięstwa.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.