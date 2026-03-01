Fani mają już faworyta w "The Voice Kids"! To 13-latek wygra program?

Nowa, dziewiąta edycja "The Voice Kids" wystartowała w odświeżonej formule. W fotelach trenerskich zasiedli Cleo, Blanka oraz Tribbs, a za kulisami uczestników wspierają m.in. Michalina Sosna i Jan Dąbrowski. Choć zmiany w składzie jury od początku wywołują w sieci spore emocje i mieszane reakcje, to jeden występ sprawił, że cała dyskusja zeszła na dalszy plan.

Na scenie pojawił się Wiktor Sas. Jeszcze zanim zaśpiewał, podzielił się bardzo osobistą historią o swoim dziadku, osobie, która od zawsze wierzyła w jego talent.

Oglądaliśmy z dziadkiem ‘The Voice Kids’ i powiedział: ty kiedyś tam będziesz, dasz czadu. Jestem tu i myślę, że tam jest ze mnie dumny. Wiem, że jest ze mną - powiedział ze łzami w oczach. W studiu zapadła cisza.

Chwilę później 13-latek wykonał utwór "Unforgettable". Już po pierwszych sekundach było jasne, że dzieje się coś wyjątkowego. Jurorzy niemal jednogłośnie odwrócili swoje fotele, a publiczność nagrodziła młodego artystę owacjami. Trzy odwrócone fotele oznaczały awans do kolejnego etapu.

Jeremi Sikorski | ESKA REAKCJE

"The Voice Kids" 2026 - Wiktor Sas wygra program?

Najbardziej poruszający moment przyszedł tuż po występie. Emocje wzięły górę i Wiktor nie był w stanie powstrzymać łez. Na scenę podeszła Cleo, która bez wahania przytuliła chłopca i spróbowała go uspokoić.

To są łzy szczęścia, tylko na takie pozwalamy w tym programie - powiedziała.

Ten krótki gest szybko stał się jednym z najbardziej udostępnianych fragmentów odcinka.

Internet zareagował błyskawicznie. Pod nagraniami z występu pojawiły się setki komentarzy pełnych wzruszenia i zachwytu.

Cudowny, wrażliwy chłopak. Genialny głos i ogromne emocje! Popłakałam się razem z nim.

Nie brakowało też głosów, że Wiktor już teraz wyrasta na jednego z faworytów programu.

Choć nowa edycja "The Voice Kids” budzi kontrowersje związane ze zmianami w jury, ten występ przypomniał, dlaczego program wciąż przyciąga miliony przed ekrany. Pierwszeństwo mają autentyczne emocje, prawdziwe historie i młodzi artyści, którzy śpiewają całym sercem.