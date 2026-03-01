Puchar Świata w skokach. Zaskakujący wynik Polaków i kto prowadzi po półmetku?

Skoki narciarskie Kulm. Piotr Żyła na półmetku

Piotr Żyła zajął szóste miejsce na półmetku konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w austriackim Bad Mitterndorf. Polak uzyskał odległość 222 metrów na mamucim obiekcie Kulm. Prowadzi Słoweniec Domen Prevc, który po lądowaniu ze skróconego rozbiegu osiągnął 238 metrów, demonstrując świetną formę.

Drugie miejsce w pierwszej serii zajmuje Austriak Stephan Embacher, który skoczył 240,5 metra. Na trzeciej pozycji uplasował się Norweg Johann Andre Forfang z wynikiem 225,5 metra. Czołówka konkursu na Kulm zapowiada zaciętą rywalizację o zwycięstwo w Bad Mitterndorf.

Jak wypadli pozostali Polacy w PŚ?

Pozostali polscy skoczkowie nie zdołali wywalczyć awansu do serii finałowej. Kamil Stoch oddał skok na odległość 191,5 metra, co uplasowało go na 33. pozycji. Dawid Kubacki uzyskał 189 metrów, zajmując 37. miejsce, a Paweł Wąsek z wynikiem 181,5 metra był 39.

Warto odnotować, że Kacper Tomasiak nie startuje w Austrii. Ten potrójny medalista zakończonych niedawno igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo, przygotowuje się do mistrzostw świata juniorów. Zawody te rozpoczną się w poniedziałek w norweskim Lillehammer.

