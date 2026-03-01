Ekstraklasa piłkarska: Bruk-Bet Termalica – Radomiak. Kto wywalczył cenne punkty?

Wynik meczu Bruk-Bet – Radomiak 1:1

Spotkanie piłkarskiej Ekstraklasy pomiędzy drużynami Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Radomiak Radom zakończyło się remisem 1:1. Pierwsza połowa meczu nie przyniosła żadnych bramek, a wynik do przerwy wskazywał na bezbramkowy remis 0:0. Obie ekipy zaprezentowały zaciętą walkę w środku pola, jednak brakowało skuteczności pod bramką przeciwnika. Ostateczny podział punktów nastąpił po pełnych dziewięćdziesięciu minutach rywalizacji.

Bramki w tym zaciętym starciu padły dopiero w drugiej połowie, dostarczając kibicom wielu emocji. Prowadzenie dla Bruk-Bet Termalica Nieciecza zdobył Rafał Kurzawa w 65. minucie spotkania. Radość gospodarzy nie trwała długo, gdyż goście szybko odpowiedzieli na to trafienie. Zaledwie trzy minuty później, w 68. minucie meczu, Abdoul Tapsoba strzelił wyrównującą bramkę dla Radomiaka Radom. To trafienie ustaliło ostateczny wynik.

Żółte kartki w meczu Bruk-Bet – Radomiak?

Podczas intensywnego meczu sędzia Łukasz Kuźma z Białegostoku musiał sięgnąć po żółte kartki. W drużynie Bruk-Bet Termalica Nieciecza upomnieni zostali Damian Hilbrycht oraz Miłosz Matysik. Te decyzje sędziowskie podkreślają zacięty charakter spotkania. Każda z tych kartek mogła mieć znaczenie dla dalszej gry zespołów, wpływając na strategię obu ekip.

W zespole Radomiaka Radom jedyną żółtą kartką ukarany został Adrian Dieguez. Fakt, że obie drużyny otrzymały upomnienia, świadczy o dużej waleczności i determinacji zawodników na boisku. Mecz obejrzało łącznie 3874 widzów, którzy mogli być świadkami dynamicznego starcia o ligowe punkty. Arbitrem głównym zawodów był Łukasz Kuźma z Białegostoku, czuwający nad przestrzeganiem przepisów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.