Edward Miszczak o wymaganiach gwiazd z "Tzg". "Ciężko się trzeba napracować, żeby sprostać"

Widzowie, tancerze i gwiazdy od dawna odliczali dni do tej chwili. Punktualnie o 19:55 w niedzielę, 1 marca, na antenie Polsat rusza 18. edycja "Tańca z gwiazdami”. Choć dla całej ekipy to dzień wypełniony pracą od świtu do nocy, nawet oni znaleźli chwilę, by tuż przed startem opowiedzieć o emocjach, stresie i ekscytacji towarzyszących kolejnemu rozdziałowi w ich zawodowym życiu.
Format od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. Po kilkuletniej przerwie wrócił, jednak już nie do TVN, a właśnie do Polsatu. Szybko okazało się, że był to ruch, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Oglądalność poszybowała w górę, a emocje wokół kolejnych par regularnie sięgają zenitu. Nic dziwnego, że pytania dotyczące tanecznego show rozgrzewają fanów do czerwoności jeszcze przed pierwszym odcinkiem.
Podczas wizyty w "Halo tu Polsat” Edward Miszczak nie owijał w bawełnę. Przyznał, że praca nad tanecznym show to nie tylko blask reflektorów i uśmiechy na parkiecie.
Zobacz też: Startuje 18. edycja "Tańca z Gwiazdami". Polsat wydał fortunę na stroje do jednego odcinka
Edward Miszczak szczerze o wymaganiach niektórych gwiazd
Dyrektor programowy postanowił mówić przybliżyć fanom tanecznego show z czym musi mierzyć się na co dzień.
Krew, pot i łzy. Pierwsze treningi, pierwsze dotarcie się, wejście w to wszystko… wszystko boli, bo to ogromny wysiłek - zaczął bez ogródek.
Jak dodał, początki są najtrudniejsze, a nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. Sporo emocji wywołały jego słowa dotyczące "trudnych gwiazd", które potrafią mieć swoje wymagania.
Na pokładzie są wielkie gwiazdy i są też gwiazdy trudne. Trzecia propozycja zmiany tancerki? To się zdarza. Trzeba się naprawdę napracować, żeby wszystkim sprostać - mówił z lekkim rozżaleniem, ale i wyraźnym dystansem.
Co ciekawe, nie padły żadne nazwiska, więc pole do domysłów pozostało szeroko otwarte.
"Taniec z Gwiazdami" 2026 - kto z kim tańczy?
Kto w tegorocznej edycji rozgrzeje parkiet i wywoła największe emocje? Tego jeszcze niewiadomo, jednak pewne jest już to, kto z kim zatańczy. Sprawdź, jakie numery startowe otrzymały gwiazdy i ich taneczni partnerzy:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta
- Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski
- Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba
- Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina
- Para numer 7 – Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Para numer 8 – Izabela Miko i Albert Kosiński
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke