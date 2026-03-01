Edward Miszczak o wymaganiach gwiazd z "Tzg". "Ciężko się trzeba napracować, żeby sprostać"

Widzowie, tancerze i gwiazdy od dawna odliczali dni do tej chwili. Punktualnie o 19:55 w niedzielę, 1 marca, na antenie Polsat rusza 18. edycja "Tańca z gwiazdami”. Choć dla całej ekipy to dzień wypełniony pracą od świtu do nocy, nawet oni znaleźli chwilę, by tuż przed startem opowiedzieć o emocjach, stresie i ekscytacji towarzyszących kolejnemu rozdziałowi w ich zawodowym życiu.

Format od lat przyciąga przed telewizory miliony widzów. Po kilkuletniej przerwie wrócił, jednak już nie do TVN, a właśnie do Polsatu. Szybko okazało się, że był to ruch, który okazał się strzałem w dziesiątkę. Oglądalność poszybowała w górę, a emocje wokół kolejnych par regularnie sięgają zenitu. Nic dziwnego, że pytania dotyczące tanecznego show rozgrzewają fanów do czerwoności jeszcze przed pierwszym odcinkiem.

Podczas wizyty w "Halo tu Polsat” Edward Miszczak nie owijał w bawełnę. Przyznał, że praca nad tanecznym show to nie tylko blask reflektorów i uśmiechy na parkiecie.

Edward Miszczak szczerze o wymaganiach niektórych gwiazd

Dyrektor programowy postanowił mówić przybliżyć fanom tanecznego show z czym musi mierzyć się na co dzień.

Krew, pot i łzy. Pierwsze treningi, pierwsze dotarcie się, wejście w to wszystko… wszystko boli, bo to ogromny wysiłek - zaczął bez ogródek.

Jak dodał, początki są najtrudniejsze, a nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. Sporo emocji wywołały jego słowa dotyczące "trudnych gwiazd", które potrafią mieć swoje wymagania.

Na pokładzie są wielkie gwiazdy i są też gwiazdy trudne. Trzecia propozycja zmiany tancerki? To się zdarza. Trzeba się naprawdę napracować, żeby wszystkim sprostać - mówił z lekkim rozżaleniem, ale i wyraźnym dystansem.

Co ciekawe, nie padły żadne nazwiska, więc pole do domysłów pozostało szeroko otwarte.

"Taniec z Gwiazdami" 2026 - kto z kim tańczy?

Kto w tegorocznej edycji rozgrzeje parkiet i wywoła największe emocje? Tego jeszcze niewiadomo, jednak pewne jest już to, kto z kim zatańczy. Sprawdź, jakie numery startowe otrzymały gwiazdy i ich taneczni partnerzy:

Para numer 1 – Sebastian Fabijański i Julia Suryś

Para numer 2 – Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

Para numer 3 – Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta

Para numer 4 – Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Para numer 5 – Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba

Para numer 6 – Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina

Para numer 7 – Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Para numer 8 – Izabela Miko i Albert Kosiński

Para numer 9 – Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

Para numer 10 – Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Para numer 11 – Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino

Para numer 12 – Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke