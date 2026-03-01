Puchar Świata w skokach Bad Mitterndorf. Kto dominował, a kto zaskoczył w Austrii?

Dominacja Prevca i polskie występy w Bad Mitterndorf

Niedzielny konkurs Pucharu Świata na mamucim obiekcie Kulm w Bad Mitterndorf przyniósł kolejne zwycięstwo Domena Prevca. Słoweniec triumfował po raz szósty z rzędu, co znacząco wpłynęło na jego umocnienie się na czele klasyfikacji generalnej cyklu. Drugie miejsce zajął Austriak Stephan Embacher, a na trzeciej pozycji uplasował się Norweg Johann Andre Forfang.

Wśród reprezentantów Polski, Piotr Żyła był jedynym, który zdołał zakwalifikować się do serii finałowej, kończąc zawody na dziesiątej lokacie. Pozostali polscy skoczkowie nie awansowali do drugiej serii konkursowej, co stanowiło wyzwanie dla drużyny. Kamil Stoch uzyskał 191,5 metra i został sklasyfikowany na 33. miejscu, Dawid Kubacki z wynikiem 189 metrów zajął 37. pozycję, a Paweł Wąsek, skacząc 181,5 metra, uplasował się na 39. lokacie.

Kacper Tomasiak na MŚ juniorów – gdzie wystartuje?

W austriackich zawodach Pucharu Świata w Bad Mitterndorf nie brał udziału Kacper Tomasiak, jeden z czołowych młodych polskich talentów. Jego absencja była związana z intensywnymi przygotowaniami do zbliżających się ważnych międzynarodowych startów. Tomasiak, który niedawno zdobył potrójny medal na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo, miał inne priorytety w harmonogramie startów.

Młody skoczek skupia się obecnie na mistrzostwach świata juniorów, które rozpoczynają się w poniedziałek. Zawody te odbędą się w norweskim Lillehammer, gdzie Tomasiak będzie miał szansę na walkę o kolejne medale i potwierdzenie swojej wysokiej formy w kategorii juniorów. Jest to strategiczna decyzja, mająca na celu optymalne wykorzystanie jego potencjału w kluczowych imprezach młodzieżowych.

