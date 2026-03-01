Puchar Świata w skokach Bad Mitterndorf. Kto dominował, a kto zaskoczył w Austrii?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-03-01 16:17

W niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich, który odbył się na legendarnej mamuciej skoczni Kulm w austriackim Bad Mitterndorf, Piotr Żyła zajął dziesiąte miejsce. To ważne wydarzenie w cyklu Pucharu Świata ponownie wygrał fenomenalny Słoweniec Domen Prevc, umacniając swoją pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Jak na tle europejskich potentatów zaprezentowali się pozostali polscy skoczkowie?

Puchar Świata w skokach B.jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Skoczek narciarski unosi się w powietrzu, lecąc nad horyzontem, widoczny w szarej, obcisłej odzieży sportowej z białym kombinezonem startowym z numerem 28 i logotypami sponsorów, takimi jak "TEMANA", "KäRNt" i "MIZUNO". Na głowie ma jasny kask i gogle z lustrzanymi szkłami odbijającymi jasne niebo. Pod nim rozciąga się ciemny, rozmyty krajobraz pokrytych drzewami gór, natomiast dominującą część tła stanowi jasnobłękitne niebo, z jaśniejszym odcieniem w dolnej części i ciemniejszym u góry.

Dominacja Prevca i polskie występy w Bad Mitterndorf

Niedzielny konkurs Pucharu Świata na mamucim obiekcie Kulm w Bad Mitterndorf przyniósł kolejne zwycięstwo Domena Prevca. Słoweniec triumfował po raz szósty z rzędu, co znacząco wpłynęło na jego umocnienie się na czele klasyfikacji generalnej cyklu. Drugie miejsce zajął Austriak Stephan Embacher, a na trzeciej pozycji uplasował się Norweg Johann Andre Forfang.

Wśród reprezentantów Polski, Piotr Żyła był jedynym, który zdołał zakwalifikować się do serii finałowej, kończąc zawody na dziesiątej lokacie. Pozostali polscy skoczkowie nie awansowali do drugiej serii konkursowej, co stanowiło wyzwanie dla drużyny. Kamil Stoch uzyskał 191,5 metra i został sklasyfikowany na 33. miejscu, Dawid Kubacki z wynikiem 189 metrów zajął 37. pozycję, a Paweł Wąsek, skacząc 181,5 metra, uplasował się na 39. lokacie.

Kacper Tomasiak na MŚ juniorów – gdzie wystartuje?

W austriackich zawodach Pucharu Świata w Bad Mitterndorf nie brał udziału Kacper Tomasiak, jeden z czołowych młodych polskich talentów. Jego absencja była związana z intensywnymi przygotowaniami do zbliżających się ważnych międzynarodowych startów. Tomasiak, który niedawno zdobył potrójny medal na igrzyskach olimpijskich Mediolan-Cortina d’Ampezzo, miał inne priorytety w harmonogramie startów.

Młody skoczek skupia się obecnie na mistrzostwach świata juniorów, które rozpoczynają się w poniedziałek. Zawody te odbędą się w norweskim Lillehammer, gdzie Tomasiak będzie miał szansę na walkę o kolejne medale i potwierdzenie swojej wysokiej formy w kategorii juniorów. Jest to strategiczna decyzja, mająca na celu optymalne wykorzystanie jego potencjału w kluczowych imprezach młodzieżowych.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.