Zanim ruszył "Taniec z Gwiazdami", oni już tańczyli do utraty tchu. Gorący wieczór

Impreza o nazwie Sikelia Di Terrazzino International Pro-Am Polish Cup z każdym rokiem zyskuje na znaczeniu w środowisku tanecznym. Formuła zawodów opiera się na systemie Pro-Am, który łączy na parkiecie zawodowców z amatorami. Taka mieszanka gwarantuje nie tylko wysoki poziom sportowy, ale również niesamowitą elegancję i dawkę adrenaliny. Popularność tego modelu w Polsce wzrosła znacząco za sprawą programu "Taniec z Gwiazdami", w którym widzowie śledzą postępy celebrytów szkolonych przez mistrzów tańca.

Katarzyna Zillmann i Julia Wieniawa zachwyciły w tańcu ze swoimi partnerami

Na parkiecie ponownie spotkały się Katarzyna Zillmann oraz Janja Lesar, które zapisały się w historii polskiej edycji show jako pierwsza para jednopłciowa. Panie po raz kolejny udowodniły, że łączy je niezwykłe porozumienie. Ich pokaz był przesycony emocjami i bliskością, co doskonale uchwycili obecni na miejscu fotoreporterzy. Dynamiczne figury przeplatały się z subtelnymi gestami, tworząc spektakl wykraczający poza zwykłą choreografię. Równie wielkie wrażenie zrobili gospodarz imprezy Stefano Terrazzino w parze z Julią Wieniawą. Duet odtworzył układ inspirowany filmem "Dirty Dancing", prezentując niezwykle zmysłowy i energetyczny taniec, który fani doskonale pamiętają z telewizyjnych ekranów.

Zobacz także: Namiętne ujęcia Janji Lesar i Kasi Zillmann. Ta piosenkarka zaprosiła je do teledysku

Plejada gwiazd na turnieju u Stefano Terrazzino. Kto przybył?

Wydarzenie zorganizowane przez włoskiego tancerza stanowiło doskonały wstęp do wiosennego sezonu zmagań o Kryształową Kulę. Na sali nie zabrakło znanych twarzy, które przyciągały uwagę swoimi stylizacjami i umiejętnościami. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi:

Rafał Maserak

Jacek Jeschke

Agnieszka Sienkiewicz

Całość oprawy, od błysku fleszy po wyszukane stroje, przypominała atmosferę wielkiego finału telewizyjnego widowiska.

Kiedy startuje nowa edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie?

Już niebawem, bo 1 marca, wystartuje kolejny sezon uwielbianego przez Polaków programu "Taniec z Gwiazdami". Na ekranach zobaczymy zupełnie nowe zestawienia par walczących o zwycięstwo. Poprzednia edycja postawiła poprzeczkę niezwykle wysoko, dlatego fani z ogromnym zainteresowaniem wyczekują pierwszego odcinka, by sprawdzić formę nowych uczestników.

43

Julia Wieniawa szczerze o swojej karierze. Wskazała najlepsze role | WYWIAD