Nowy 18. sezon "Rodzinki.pl" nadchodzi. Natalia planuje operację, a u Kacpra szykuje się rewolucja

Agnieszka Pyź
2026-02-28 17:47

Hitowy serial TVP2 "Rodzinka.pl" wraca na antenę wraz z wiosenną ramówką. Nowa, 18. seria przygód rodziny Boskich zapowiada się niezwykle emocjonująco, a producenci już planują kolejną transzę odcinków. W domu bohaterów nie zabraknie napięć: Natalia (Małgorzata Kożuchowska) upiera się przy chirurgicznej poprawie urody, co spotyka się z ostrym sprzeciwem Ludwika (Tomasz Karolak). Tymczasem najmłodsze pokolenie może nas zaskoczyć niespodziewanym romansem. Jak rozpocznie się wiosna u Boskich w 18 sezonie serialu "Rodzinka.pl"? Zobacz ZWIASTUN.

Rodzinka.pl 18 sezon. Marysia (Agata Kulesza), Natalia (Małgorzata Kożuchowska), Viola (Magdalena Stużyńska)asz Karolak), Paula (Julia Wieniawa)

Autor: TVP/ Materiały prasowe Rodzinka.pl 18 sezon. Marysia (Agata Kulesza), Natalia (Małgorzata Kożuchowska), Viola (Magdalena Stużyńska)

Co wydarzy się w nowym sezonie "Rodzinki.pl" wiosną 2026?

Wiosną 2026 roku widzowie zobaczą 18. odsłonę perypetii Boskich. Nowa seria to powrót do uwielbianych przez fanów wątków: problemów dorastającej młodzieży, spięć małżeńskich i codziennych kłopotów, z którymi borykają się bohaterowie. Główną osią wydarzeń będzie jednak oczekiwanie na powiększenie familii. Magda (Olga Kalicka) i Tomek (Maciej Musiał) spodziewają się drugiego dziecka, a ich córka Majka (Emma Pokromska) wkrótce zostanie starszą siostrą braciszka.

Końcówka ciąży będzie dla Magdy sporym wyzwaniem, a to za sprawą niespodziewanego gościa. Do domu młodych wprowadziła się jej matka, Beata (Agnieszka Wosińska), która postanowiła odejść od męża Jana (Krzysztof Dracz). Kobieta bez partnera radzi sobie zaskakująco dobrze i pokazuje zupełnie nowe, nieznane dotąd oblicze swojej osobowości. Niestety, jej zachowanie zaczyna mocno grać na nerwach ciężarnej córce.

W rezydencji Boskich atmosfera zgęstnieje z powodu planów Natalii. Kwestia operacji plastycznej, o której marzy bohaterka, stanie się zarzewiem ostrego konfliktu także w 18. sezonie. Ludwik (Tomasz Karolak) stanowczo sprzeciwia się pomysłom żony, głośno protestując przeciwko ingerencji chirurga w jej wygląd. Mimo to Boska nie zamierza porzucać swoich zamiarów dotyczących poprawiania urody.

Prawdziwa rewolucja szykuje się w życiu najmłodszego syna Boskich. Kacper, mający za sobą burzliwe dojrzewanie i zauroczenie Paulą (Julia Wieniawa) – byłą dziewczyną Kuby (Adam Zdrójkowski) – zmienia obiekt zainteresowań. Jego wieloletnia relacja z Zosią (Emilia Dankwa) wejdzie na zupełnie nowy etap. Przyjaciele z dzieciństwa zbliżą się do siebie jak nigdy dotąd. Widzowie wiosną 2026 roku przekonają się, czy narodzi się z tego wielkie uczucie i czy połączy ich płomienny romans.

Kiedy premiera 18. sezonu "Rodzinki.pl" w TVP2? Data i godzina emisji

Emisja pierwszego epizodu zaplanowana jest na sobotę, 28 lutego 2026 roku, punktualnie o godzinie 20.00 na antenie TVP2. Nadchodząca seria składać się będzie z 13 odcinków. Finał sezonu przewidziano na połowę maja tego samego roku.

Odcinek 301 serialu "Rodzinka" -"Babulka". Beata wprowadza chaos w życiu ciężarnej Magdy

Sezon otworzy odcinek numer 301 zatytułowany „Babulka”. Fabuła skupi się na zamieszaniu wywołanym przez Beatę tuż przed rozwiązaniem u Magdy. Choć córka okaże matce wsparcie, zapewniając jej dach nad głową i zrozumienie dla małżeńskiej rewolucji, szybko tego pożałuje. Matka zacznie czuć się u młodych Boskich jak u siebie, co doprowadzi przyszłą mamę do szału.

Wątek poprawiania urody również ruszy z kopyta. Natalia przed planowaną operacją zasięgnie opinii Pauli, która występuje tu w roli ekspertki od medycyny estetycznej. Konsultacje z przyjaciółką syna na nic się jednak nie zdadzą w starciu z mężem. Ludwik ma na ten temat wyrobione zdanie i nie zamierza gryźć się w język, otwarcie krytykując plany ukochanej.

Rodzinka.pl. Tak się zacznie nowy sezon. Operacja plastyczna Natalii i zaskakujący romans u Boskich - ZWIASTUN
Rodzinka.pl ZWIASTUN. Boscy wracają od 28 lutego. Oto, co się wydarzy w nowym sezonie

