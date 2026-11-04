Rozbój w Warszawie. Podejrzany zatrzymany na granicy z Ukrainą

Rozbój przy ulicy Pankiewicza

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu komendy przy ulicy Wilczej prowadzili czynności w sprawie rozboju przy ulicy Pankiewicza w centrum Warszawy. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca dotkliwie pobił 28-letniego obywatela Polski i ukradł mu telefon komórkowy wart około 5000 zł.

Zatrzymanie podejrzanego na granicy polsko-ukraińskiej

Policjanci ustalili, że podejrzanym jest 29-letni obywatel Wielkiej Brytanii. Po zdarzeniu mężczyzna wyjechał z Polski na Ukrainę. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali go podczas próby ponownego wjazdu do Polski. Następnie mężczyznę przekazano policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, skąd przewieziono go do Warszawy.

Podejrzany usłyszał zarzuty i trafił do aresztu

Po przewiezieniu do Komendy Rejonowej Policji Warszawa I przy ulicy Wilczej z zatrzymanym wykonano dalsze czynności procesowe. Mężczyzna usłyszał zarzuty rozboju oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, a sąd zastosował ten środek na trzy miesiące. 29-latkowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.

Źródło: Policja.pl