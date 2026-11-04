Zatrzymania w Tychach. Pięciu mężczyzn podejrzanych o wprowadzenie do obrotu blisko 120 kilogramów narkotyków

Pięciu mężczyzn zatrzymanych przez tyskich policjantów

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Tychach zatrzymali pięciu mężczyzn podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze zwalczający przestępczość pseudokibiców i przestępczość narkotykową. Zatrzymani, mieszkańcy Tychów i Czeladzi, mają od 32 do 46 lat. Według policji mężczyźni są związani ze środowiskiem pseudokibiców jednej ze śląskich drużyn piłkarskich.

Blisko 120 kg narkotyków mogło trafić do obrotu

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani w latach 2023–2025 mogli wprowadzić do obrotu znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Policja wymienia wśród tych narkotyków marihuanę, kokainę, amfetaminę oraz tak zwany kryształ. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że w ciągu półtora roku do obrotu miało trafić blisko 120 kg narkotyków. Policja szacuje ich czarnorynkową wartość na niemal 5 milionów złotych.

Zarzuty i areszt dla dwóch podejrzanych

Czterech zatrzymanych usłyszało zarzut wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Piątemu mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania narkotyków. Wobec dwóch podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Policjanci zabezpieczyli też blisko 105 tysięcy złotych w gotówce na poczet przyszłych kar i grzywien. Sprawę prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tychach.

Źródło: Policja.pl