Narkotyki w Lublinie i regionie. Policja zabezpieczyła blisko 100 kg narkotyków

Handel narkotykami w Lublinie i regionie

Śledztwo prowadzono w 2026 roku w Lublinie i innych miejscowościach województwa lubelskiego. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, rozpracowywali grupę podejrzewaną o handel narkotykami na dużą skalę w regionie. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że większość osób zaangażowanych w ten proceder była powiązana ze środowiskiem pseudokibiców jednej z drużyn piłkarskich. W ostatnich miesiącach policjanci sukcesywnie zatrzymywali osoby uczestniczące w tym procederze.

Ośmiu mężczyzn zatrzymanych w województwie lubelskim

Wśród ośmiu zatrzymanych są mieszkańcy Lublina i pobliskich powiatów. Mężczyźni mają od 27 do 42 lat, przy czym trzech z nich ma po 27 lat. Podczas przeszukań pojazdów i mieszkań policjanci znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków. Policjantów z wydziału narkotykowego wsparli funkcjonariusze z innych wydziałów pionu kryminalnego KWP w Lublinie.

Policja zabezpieczyła blisko 100 kg narkotyków

Wśród zabezpieczonych narkotyków były klofedron, marihuana, amfetamina oraz silna substancja psychoaktywna NEP. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 100 kg narkotyków. Ich czarnorynkową wartość oszacowano na 5 mln zł. Z ustaleń śledczych wynika, że substancje miały trafić na lokalny rynek.

Zarzuty za obrót narkotykami i tymczasowy areszt

Wszyscy zatrzymani mężczyźni usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie zarzuty udziału w obrocie znaczną ilością narkotyków, w ilości nie mniejszej niż 300 kg. Sąd zastosował wobec nich tymczasowe aresztowanie. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Śledztwo prowadzili policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Źródło: Policja.pl