Finał „Hotelu Paradise 13” coraz bliżej. Znamy oficjalną datę emisji ostatniego odcinka

„Hotel Paradise 13” przeszedł rewolucję. Nowa prowadząca Edyta Zając i większa nagroda

W trzynastej odsłonie popularnego programu „Hotel Paradise”, łączącego walkę o uczucia z grą o wielkie pieniądze, twórcy zdecydowali się na rewolucyjne kroki. Uczestnicy mają o co walczyć, ponieważ pula głównej wygranej uległa podwojeniu i sięga obecnie aż 200 tysięcy złotych.

Poważne przetasowania objęły również posadę prowadzącej. Do tej roli powróciła Edyta Zając, która zastąpiła Klaudię El Dursi po tym, jak dotychczasowa gospodyni jeszcze w trakcie sezonu opuściła randkowy format na rzecz programu „Top Model”.

Modyfikacje dotknęły także samego regulaminu rywalizacji w Tajlandii. Oprócz doskonale znanej widzom Rajskiej Wyroczni, produkcja wprowadziła zupełnie nowy element w postaci Rajskiego Tableau, które gwarantuje nowym lokatorom willi wyjątkowe przywileje.

Hotel Paradise 13 - wielka kłótnia Fifiego i Wiktorii

Uczestnicy „Hotelu Paradise 13” budzą skrajne emocje. Widzowie krytykują Filipa i Majkę

Przez trzynastą edycję programu „Hotel Paradise” przewinęła się pokaźna grupa dziewiętnastu uczestników walczących o przetrwanie w raju:

Szymon Królik,

Filip Kuliński,

Nadia Urbanowicz,

Michał Sagan,

Natalia Nartowska,

Karolina Hoppe,

Wiktoria Wasiucionek,

Filip Sadkowski,

Roksana Opalińska,

Wiktor Borzych,

Maja Sukiennik,

Kacper Urbańczak,

Jakub Szypuła,

Oliwia Jężak,

Victoria Rak,

Patryk Strzelczyk,

Soraja Misiak,

Szymon Woźniakiewicz,

Mariia Hrystko.

Zachowanie mieszkańców willi w bieżącej edycji dostarcza oglądającym ogromnych wrażeń. Gorące dyskusje wywołała relacja Wiktorii oraz Fifiego, którym zarzucano, że znali się jeszcze przed startem zdjęć. Z kolei Majka musiała zmierzyć się z falą hejtu ze strony internautów po tym, jak otwarcie opowiedziała o korzystaniu z zabiegów chirurgii plastycznej. Największe gromy spadają jednak na Filipa. Fani programu bezlitośnie punktują każdy ruch mężczyzny, co doprowadziło do tego, że niemal całkowicie ograniczył on swój kontakt z widzami.

Sympatycy formatu z wypiekami na twarzy wyczekują rozstrzygnięcia trwającej edycji. Wielu z nich liczy na to, że przecieki, które ujawnił Michał, okażą się nieprawdziwe, a wydarzenia na Ścieżce Lojalności potoczą się zupełnie inaczej. Wokół samego terminu zakończenia emisji narosło sporo plotek, ale udało nam się potwierdzić oficjalną datę. Wielki finał „Hotelu Paradise 13” zostanie wyemitowany 19 listopada 2026 roku o godzinie 20.00 na antenie TVN7 oraz w serwisach HBO MAX i Player. Zgodnie z tradycją programu, ten decydujący epizod nie trafi wcześniej na platformy streamingowe.

To jednak nie koniec atrakcji dla fanów. Wszystko wskazuje na to, że zaraz po emisji ostatniego odcinka w serwisach internetowych ukaże się znana z poprzedniej edycji tzw. SuperPandora. Podczas tego specjalnego spotkania bohaterowie zdradzą, jak potoczyły się ich losy, oraz ostatecznie rozliczą dawne spory.