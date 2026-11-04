Zawalenie sufitu we Wschowie. Policjanci wydobyli 84-latkę spod gruzu

Zawalenie sufitu we Wschowie

Sierżant Szymon Szachniewicz i sierżant Roland Walenciak z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wschowie zostali skierowani na interwencję po zawaleniu się części mieszkania, w którym uwięziona była kobieta. Po przyjeździe pod wskazany adres funkcjonariusze weszli do mieszkania, w którym unosił się kurz. W jednym z pomieszczeń zobaczyli zarwany sufit, a pod gruzem i deskami, w łóżku, leżała 84-letnia kobieta.

Policjanci wydobyli 84-latkę spod gruzu

Policjanci wydobyli 84-latkę spod gruzu, a następnie przenieśli ją w bezpieczne miejsce. Udzielili seniorce pierwszej pomocy przedmedycznej i opiekowali się nią do przyjazdu Zespołu Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu kobiety do szpitala na badania. W szpitalu ustalono, że obrażenia seniorki są powierzchowne, a jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Źródło: Policja.pl