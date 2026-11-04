Zawalenie sufitu we Wschowie. Policjanci wydobyli 84-latkę spod gruzu

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-11-04 11:00

W nocy z 3 na 4 listopada we Wschowie na śpiącą 84-latkę zawaliła się część sufitu. Kobieta znalazła się pod gruzem i deskami. Policjanci wydobyli ją spod gruzu i udzielili jej pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie seniorkę przewieziono na badania do szpitala.

Dłonie osoby zakutej w metalowe kajdanki. O interwencji policji we Wschowie przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policja-Dłonie kobiety w kajdankach

Zawalenie sufitu we Wschowie

Sierżant Szymon Szachniewicz i sierżant Roland Walenciak z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji we Wschowie zostali skierowani na interwencję po zawaleniu się części mieszkania, w którym uwięziona była kobieta. Po przyjeździe pod wskazany adres funkcjonariusze weszli do mieszkania, w którym unosił się kurz. W jednym z pomieszczeń zobaczyli zarwany sufit, a pod gruzem i deskami, w łóżku, leżała 84-letnia kobieta.

Policjanci wydobyli 84-latkę spod gruzu

Policjanci wydobyli 84-latkę spod gruzu, a następnie przenieśli ją w bezpieczne miejsce. Udzielili seniorce pierwszej pomocy przedmedycznej i opiekowali się nią do przyjazdu Zespołu Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy medyczni zdecydowali o przewiezieniu kobiety do szpitala na badania. W szpitalu ustalono, że obrażenia seniorki są powierzchowne, a jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI