Zatrzymania w powiecie konińskim. Sześć osób z zarzutami w sprawie nielegalnego tytoniu

Policjanci sprawdzili kilkanaście adresów w powiecie konińskim

Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Poznaniu od wielu miesięcy sprawdzali informacje o nielegalnej fabryce wyrobów tytoniowych działającej na terenie powiatu konińskiego. Wspólnie z Prokuraturą Rejonową w Koninie gromadzili materiał dowodowy w tej sprawie. 27 i 29 października 2026 roku, przy wsparciu Grupy Realizacyjnej KMP w Poznaniu, sprawdzili łącznie kilkanaście adresów. Jednym z tych miejsc była hala magazynowa, w której produkowano i przetwarzano tytoń.

Policja zabezpieczyła ponad 2 tony krajanki tytoniowej

Podczas działań funkcjonariusze zatrzymali 6 osób i zabezpieczyli ponad 2 tony krajanki tytoniowej. Według policji działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 3,5 miliona złotych. Wobec pięciu zatrzymanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Wobec szóstej osoby zastosowano poręczenie majątkowe i dozór policyjny.

Zarzuty i wcześniejsze zatrzymania w tej sprawie

Zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Rejonowej w Koninie zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zarzuty dotyczą nielegalnego wytwarzania i posiadania wyrobów tytoniowych bez wymaganych polskich znaków akcyzy. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce w lipcu 2026 roku, gdy policjanci z Poznania zatrzymali 5 osób i zabezpieczyli nielegalne papierosy. Jedna z tych osób została tymczasowo aresztowana, a wobec pozostałych czterech prokurator zastosował wysokie poręczenia majątkowe. W tej sprawie straty Skarbu Państwa oszacowano na 800 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy, dlatego możliwe są dalsze zatrzymania.

Źródło: Policja.pl