Jan Furtok patronem stadionu w Katowicach. Radni podjęli decyzję

Prezydent wspomina zasługi zawodnika

Podczas piątkowej, uroczystej sesji radni Katowic jednogłośnie zadecydowali o nadaniu stadionowi piłkarskiemu imienia Jana Furtoka, zmarłego w 2024 roku byłego napastnika. Piłkarze GKS Katowice korzystają z tego obiektu od marca 2025 roku.

Prezydent Katowic, Marcin Krupa, uzasadniając projekt uchwały, przypomniał zasługi legendarnego gracza. Furtok występował m.in. w niemieckich klubach, ale w latach 90. wrócił do GKS Katowice, by pomóc drużynie w trudnym momencie.

- Jasiu urodził się w Katowicach i tu zdobywał pierwsze piłkarskie szlify. To dzięki jego umiejętnościom, celnym strzałom GKS awansował do ekstraklasy – powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa, uzasadniając projekt uchwały.

- Był nie tylko świetnym piłkarzem, ale i doskonałym człowiekiem. Otwartym, kochającym futbol – stwierdził.

Kibice GKS pamiętają o Furtoku

Po śmierci Jana Furtoka klub zastrzegł numer 9, z którym występował na koszulce. Ponadto, podczas domowych meczów GKS Katowice, spiker wymienia go w składzie, a w 9. minucie kibice skandują jego nazwisko. Przy nowym stadionie ma również stanąć pomnik zawodnika.

Jan Furtok zmarł 26 listopada 2024 roku w wieku 62 lat. Był najlepszym strzelcem w historii GKS Katowice, w którym występował w latach 1979-1988 i 1995-1997. W 299 spotkaniach zdobył dla śląskiego zespołu 122 bramki.

- Chcemy, jako władze miasta, dać trwały znak pamięci Jasia Furtoka poprzez nazwę nowej areny, której on nie doczekał – dodał.

Kariera reprezentacyjna i sukcesy klubowe

Wraz z GKS Katowice zawodnik zdobył Puchar Polski, wicemistrzostwo oraz brązowy medal mistrzostw kraju. Po zakończeniu kariery piłkarskiej pełnił m.in. funkcję trenera, dyrektora sportowego oraz prezesa klubu.

W reprezentacji Polski Jan Furtok zagrał w 36 spotkaniach, strzelając 10 goli. Był uczestnikiem m.in. mistrzostw świata w Meksyku w 1986 roku. Z powodzeniem występował również w Bundeslidze w barwach Eintrachtu Frankfurt oraz Hamburger SV.