Nowe fakty po śmierci Magdaleny Majtyki. Policja wydała zaskakujący komunikat w sprawie auta

Zaginięcie Magdaleny Majtyki. Tragedia wrocławskiej aktorki

Środowisko artystyczne oraz fani z Dolnego Śląska pogrążyli się w głębokim smutku po nagłym zniknięciu 41-letniej gwiazdy znanej z produkcji telewizyjnych takich jak "Ojciec Mateusz" czy "Na Wspólnej". Magdalena Majtyka opuściła swoje mieszkanie czwartego marca i po upływie zaledwie kilku godzin ślad po niej zaginął. Rodzina natychmiast zaalarmowała funkcjonariuszy, a do sieci błyskawicznie trafiły dramatyczne wezwania o wsparcie w poszukiwaniach zaginionej kobiety.

Przerażony mąż artystki zamieścił w sieci emocjonalny apel.

Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy - napisał, prosząc o każdą informację mogącą pomóc w odnalezieniu aktorki.

Ciało Magdaleny Majtyki znaleziono w lesie na Dolnym Śląsku

Akcja poszukiwawcza trwała kilkadziesiąt godzin aż do finału szóstego marca w miejscowości Biskupice Oławskie. Funkcjonariusze namierzyli tam zniszczony pojazd 41-latki, a niedaleko samochodu odnaleziono również poszukiwaną kobietę. Mundurowi ostatecznie potwierdzili krążące domysły, ogłaszając śmierć artystki.

Po makabrycznym odkryciu na miejscu natychmiast pojawili się śledczy pracujący pod nadzorem miejscowego prokuratora. Kluczowym zadaniem służb jest teraz odtwarzanie dokładnego przebiegu ostatnich godzin życia artystki oraz dogłębne wyjaśnienie przyczyn tego tragicznego zdarzenia.

Wstrząsająca informacja uderzyła w lokalną społeczność artystyczną. Władze wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol błyskawicznie poinformowały o całkowitym anulowaniu zaplanowanych na weekend spektakli ze względu na dotychczasową współpracę ze zmarłą.

Tłumaczenia służb. Auto Magdaleny Majtyki znaleziono dużo wcześniej

Teraz wyszło na jaw, że oławscy funkcjonariusze wiedzieli o pozostawionym wozie dobę przed ostatecznym zlokalizowaniem kobiety. Wrocławska komenda opublikowała bardzo obszerne oświadczenie, aby odnieść się do tych głośnych i kontrowersyjnych doniesień.

W odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące prowadzonych działań poszukiwawczych Magdaleny Majtyki i pojazdu ujawnionego w miejscowości Biskupice Oławskie informujemy, że w dniu 5 marca br. około godz. 11.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Oławie otrzymał zgłoszenie dotyczące auta znajdującego się przy leśnej drodze. Na miejsce skierowani zostali policjanci, którzy potwierdzili, że na terenie leśnym, bezpośrednio przy drodze gruntowej znajduje się samochód marki Opel Corsa. Pojazd był zamknięty, pozostawiony poza drogą publiczną i nie stwarzał zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Mając na uwadze obowiązujące w tego typu przypadkach standardy działań, funkcjonariusze sporządzili z tych ustaleń stosowną dokumentację i przekazali dyżurnemu jednostki - czytamy na facebookowym profilu Policji z Wrocławia.

W dalszych fragmentach oficjalnego komunikatu policyjnego szczegółowo wyjaśniono, że:

"Wykonano także sprawdzenia w policyjnych systemach informatycznych i pojazd nie figurował jako skradziony. Na tę chwilę, nie było również informacji o zaginięciu osoby mogącej mieć związek z tym samochodem, bo zawiadomienie takowe zostało zgłoszone kilka godzin później w jednym z wrocławskich komisariatów. Funkcjonariusze otrzymali je przed godziną 14.00 i od razu przystąpili do działań poszukiwawczych, które prowadzone były wieloobszarowo. Gdy Komenda Powiatowa Policji w Oławie otrzymała informacje, że poszukiwana przez wrocławskich funkcjonariuszy kobieta mogła przebywać w rejonie Biskupic Oławskich, policjanci niezwłocznie pojechali w rejon, gdzie sprawdzany był pojazd i rozpoczęli tam sprawdzenia pobliskiego terenu. Podkreślić należy, że w momencie pierwszej interwencji związanej z pozostawionym pojazdem, nie było żadnych przesłanek wskazujących na to, że ujawniony samochód może mieć związek z zaginięciem lub przestępstwem, dlatego czynności zostały przeprowadzone adekwatnie do posiadanych wówczas informacji".

Sprawa zaginięcia artystki, która w parę dni doprowadziła do tragicznego finału, zszokowała całą Polskę. Postępowanie prokuratury jest w toku, a służby badają wszystkie zabezpieczone poszlaki.

