Ekstraklasa siatkarzy: Asseco Resovia dominuje. Co stało za tak pewnym zwycięstwem?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-07 22:17

W kolejnym emocjonującym starciu Ekstraklasy siatkarzy, Asseco Resovia Rzeszów podejmowała Barkom Każany Lwów. Spotkanie to zapowiadało się interesująco, jednak przebieg meczu szybko rozwiał wszelkie wątpliwości co do faworyta. Zobacz, jak rzeszowianie poradzili sobie z ukraińską drużyną i jakie czynniki zadecydowały o ich spektakularnej wygranej w trzech setach.

Asseco Resovia Rzeszów pokonuje rywali

Drużyna z Rzeszowa wykazała się przewagą od pierwszych chwil spotkania. Gospodarze konsekwentnie budowali swoją grę, wykorzystując atuty w ataku i bloku. Spotkanie od początku toczyło się pod ich dyktando, co szybko przełożyło się na pewne prowadzenie. Było to kluczowe dla ich psychiki i dalszego przebiegu rywalizacji. Udana inauguracja zapowiadała dobrą passę.

Pierwszy set zakończył się wynikiem 25:21 na korzyść Asseco Resovii, co ustawiło ton całego meczu. Zawodnicy Barkom Każany Lwów próbowali nawiązać walkę, jednak ich wysiłki często były neutralizowane przez szczelny blok. Brakowało im skuteczności w kluczowych momentach, co uniemożliwiało zbliżenie się do rywali i przejęcie inicjatywy. Resovia skutecznie kontrolowała sytuację na boisku.

Jak przebiegały kolejne sety spotkania?

Drugi set przyniósł jeszcze większą dominację Asseco Resovii, która zwyciężyła 25:16. Znakomita gra zespołu gospodarzy była widoczna w każdym elemencie, od precyzyjnej zagrywki po efektywną obronę. Rywale mieli coraz większe problemy z utrzymaniem tempa, co prowadziło do narastających błędów własnych. To pogłębiało ich frustrację na boisku, utrudniając im koncentrację.

Ostatnia partia meczu zakończyła się wynikiem 25:15, pieczętując pewne zwycięstwo rzeszowian 3:0. Na parkiecie zaprezentowały się kluczowe postaci obu drużyn, takie jak Marcin Janusz i Karol Butryn z Asseco Resovii. Z drugiej strony, w barwach Barkom Każany Lwów wystąpili między innymi Lukas Kampa i Wasyl Tupczi. Składy obu zespołów były pełne determinacji, ale ostatecznie to Rzeszów okazał się lepszy w kluczowych momentach. Ich zgranie było decydujące.

