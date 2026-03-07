Widzew – Lech w Ekstraklasie. Kto objął prowadzenie w kluczowym starciu do przerwy?

Bramki w meczu Widzew – Lech

Rozpoczęcie meczu Widzew Łódź – Lech Poznań w ramach Ekstraklasy przyniosło wiele emocji już w pierwszej połowie. Na tablicy wyników szybko pojawiły się pierwsze trafienia obu drużyn, co zapowiadało zaciętą rywalizację. Publiczność zgromadzona na stadionie była świadkiem dynamicznej gry i ofensywnych akcji.

To Gisli Thordarson z Lecha Poznań otworzył wynik spotkania w 28. minucie, dając swojej drużynie prowadzenie. Odpowiedź Widzewa Łódź nastąpiła niedługo później, gdy Fran Alvarez skutecznie wyrównał w 34. minucie. Obie bramki padły w krótkim odstępie czasu, ustalając remis 1:1 do przerwy i podgrzewając atmosferę przed drugą częścią meczu.

Kto sędziował mecz Widzew Łódź – Lech Poznań?

Kluczową rolę w prowadzeniu tego zaciętego pojedynku odegrał arbiter główny. Nad prawidłowością przebiegu spotkania Ekstraklasy czuwał doświadczony sędzia, którego decyzje były istotne dla dynamiki gry. Jego obecność na boisku miała wpływ na dyscyplinę zawodników i płynność rozgrywki.

Mecz pomiędzy Widzewem Łódź a Lechem Poznań został poprowadzony przez Szymona Marciniaka. Arbiter z Płocka to postać dobrze znana w polskiej i międzynarodowej piłce, ciesząca się dużym autorytetem. Jego wybór na to spotkanie podkreślało jego wagę i potencjalne emocje na murawie, gwarantując profesjonalne prowadzenie rywalizacji.

