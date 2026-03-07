Ekstraklasa: Piast Gliwice – KGHM Zagłębie Lubin z zaskakującym wynikiem. Jak przebiegało spotkanie?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-07 20:22

W rozegranym meczu Ekstraklasy piłkarskiej doszło do zaciętego starcia. Piast Gliwice podejmował KGHM Zagłębie Lubin, a wynik spotkania zaskoczył wielu kibiców. Emocjonująca rywalizacja obfitowała w bramki i niezapomniane momenty, które z pewnością wpłyną na dalsze losy obu drużyn w Ekstraklasie piłkarskiej. Zobacz, jak potoczył się ten pojedynek.

Wynik meczu Piast Gliwice – KGHM Zagłębie Lubin

W meczu Ekstraklasy piłkarskiej Piast Gliwice zmierzył się z KGHM Zagłębiem Lubin. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 3:1. Mimo że Piast początkowo objął prowadzenie, nie zdołał utrzymać korzystnego rezultatu. Wynik 1:1 utrzymywał się do przerwy, co zapowiadało emocjonującą drugą połowę. Mecz rozegrano w atmosferze sportowej rywalizacji, przy udziale licznej publiczności.

Pierwszą bramkę meczu zdobył dla Piasta Gliwice Grzegorz Tomasiewicz w 22. minucie spotkania. Jego trafienie dało gospodarzom chwilowe prowadzenie. Odpowiedź KGHM Zagłębia Lubin nadeszła szybko, bo już pięć minut później. W 27. minucie Josip Corluka wyrównał stan meczu, doprowadzając do remisu 1:1. Taki rezultat utrzymał się do końca pierwszej części gry, zwiastując dalsze emocje na boisku.

Decydujące bramki i kartki w Gliwicach?

Decydujące trafienia padły w drugiej połowie spotkania, zmieniając obraz gry na korzyść gości. W 69. minucie Damian Michalski zdobył bramkę głową, dając KGHM Zagłębiu Lubin prowadzenie 2:1. To trafienie okazało się kluczowe dla losów meczu. Lubinianie umocnili swoją przewagę tuż przed końcem regulaminowego czasu gry. Zespół z Gliwic próbował odrobić straty, lecz bezskutecznie w tej fazie spotkania.

Ostateczny wynik meczu ustalił Michalis Kossidis, który w 89. minucie pokonał bramkarza Piasta, ustalając rezultat na 3:1. Podczas spotkania sędzia Wojciech Myć z Włodawy pokazał kilka żółtych kartek. Otrzymali je Patryk Dziczek z Piasta Gliwice oraz Jakub Kolan, Michalis Kossidis i Mateusz Dziewiatowski z KGHM Zagłębia Lubin. Mecz obserwowało 5294 widzów, którzy byli świadkami zaciętej walki.

