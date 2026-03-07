Ekstraklasa piłkarska. Zagłębie Lubin liderem, jednak co dalej z trenerem Ojrzyńskim?

Analiza meczu Piast – Zagłębie Lubin

Leszek Ojrzyński, trener KGHM Zagłębia Lubin, po zwycięskim meczu w Gliwicach z Piastem (3:1) wyraził dumę z postawy swojej drużyny. Podkreślił, że spotkanie było trudne, a początek meczu był niemrawy i skutkował stratą bramki. Pomimo niekorzystnego startu, zespół dobrze zareagował na boiskowe wydarzenia, co pozwoliło na odwrócenie losów spotkania.

Szkoleniowiec zaznaczył, że kluczowe okazały się zmiany wprowadzone w drugiej połowie, które umożliwiły Lubinianom zdobycie dwóch goli. Ojrzyński wspomniał, że jego jedyne zastrzeżenia dotyczyły utrzymywania się przy piłce, jednak po zwycięstwie nie ocenia się drużyny zbyt surowo, koncentrując się na pozytywnym wyniku i zdobytych punktach.

Zagłębie Lubin liderem Ekstraklasy: Czy to wystarczy?

Trener Ojrzyński podkreślił, że cieszy go fakt zgromadzenia 41 punktów, choć żartobliwie zastanawiał się, czy to wystarczy do utrzymania. Wspomniał również o znaczącym sukcesie, jakim jest objęcie pozycji lidera, zwłaszcza że 90 procent fachowców typowało Zagłębie do spadku z Ekstraklasy. To świadczy o ogromnej niespodziance, jaką sprawiła drużyna w bieżącym sezonie.

Zbliżająca się 13 marca rocznica jego pracy w klubie dodaje kontekstu obecnym osiągnięciom. Ojrzyński przyznał, że rok temu nikt nie uwierzyłby w pozycję lidera. Podchodzi do sytuacji spokojnie, a nadchodzący mecz z mistrzem Polski będzie ważną weryfikacją formy zespołu. Trwają także rozmowy dotyczące przedłużenia jego kontraktu oraz umów z kluczowymi zawodnikami, co jest priorytetem dla klubu.

Reakcja trenera Piasta na porażkę

Daniel Myśliwiec, trener Piasta Gliwice, po meczu wyraził głębokie rozczarowanie z powodu przegranej. Ubolewał nad niskim efektywnym czasem gry, który sprawiał, że momenty spotkania były

zamrożone . Przyznał, żeuśpienia rozgrywki, co utrudniało utrzymanie koncentracji i dynamiki gry przez cały czas.

Szkoleniowiec Piasta żałował, że jego podopieczni nie zdołali zachować pełnej kontroli nad meczem po zdobyciu bramki. Stwierdził, że zespół zagrał zbyt dobrze i stworzył zbyt wiele okazji, by w kluczowych momentach

podać tlen rywalowi, czyli pozwolić Zagłębiu na oddech. Traktuje to spotkanie jako cenną lekcję, mimo porażki, zauważając rosnący respekt rywali wobec jego drużyny, co utwierdza go w przekonaniu o dobrej pracy wykonanej przez piłkarzy.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.