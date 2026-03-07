Piast Gliwice – KGHM Zagłębie Lubin. Kto okazał się lepszy w Ekstraklasie?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-03-07 20:21

W meczu Ekstraklasy Piast Gliwice zmierzył się z KGHM Zagłębiem Lubin, a to spotkanie przyniosło wiele emocji. Kibice zgromadzeni na stadionie w Gliwicach byli świadkami zaciętej rywalizacji, w której padły cztery bramki. Wynik meczu Piast Gliwice – KGHM Zagłębie Lubin zaskoczył wielu obserwatorów, zmieniając układ sił w tabeli. Jak ostatecznie potoczyły się losy tego starcia?

Zacięte starcie Piasta z Zagłębiem Lubin

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a KGHM Zagłębiem Lubin zakończyło się wynikiem 1:3. Początek meczu zwiastował wyrównaną rywalizację, a pierwsza połowa dostarczyła kibicom wielu emocji. Gospodarze z Gliwic objęli prowadzenie w 22. minucie dzięki bramce zdobytej przez Grzegorza Tomasiewicza. Radość Piasta nie trwała jednak długo, gdyż już pięć minut później goście zdołali doprowadzić do wyrównania.

W 27. minucie KGHM Zagłębie Lubin odpowiedziało na trafienie rywali, a autorem gola był Josip Corluka. To trafienie ustaliło wynik pierwszej połowy na remis 1:1, co zapowiadało dalsze zmagania po przerwie. Obydwie drużyny prezentowały zbliżony poziom, co podgrzewało atmosferę na stadionie. Sędzia Wojciech Myć z Włodawy prowadził to spotkanie.

Kto przesądził o wyniku meczu?

Druga połowa meczu okazała się decydująca dla losów rywalizacji w Ekstraklasie. W 69. minucie KGHM Zagłębie Lubin wyszło na prowadzenie po bramce Damiana Michalskiego, który skutecznie uderzył głową. To trafienie dało gościom kluczową przewagę w tym zaciętym spotkaniu.

Wynik meczu Piast Gliwice – KGHM Zagłębie Lubin ostatecznie przypieczętował Michalis Kosidis, który w 89. minucie zdobył trzecią bramkę dla Zagłębia. Spotkanie charakteryzowało się również dużą liczbą kartek, gdzie żółte otrzymali między innymi Patryk Dziczek z Piasta oraz kilku zawodników Zagłębia. Mecz oglądało 5294 widzów, którzy byli świadkami rozstrzygającego zwycięstwa gości 1:3.

