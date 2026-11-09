Odwołano 10. odcinek "Tańca z Gwiazdami". Wiadomo, co ze zwrotem pieniędzy za bilety

"Taniec z Gwiazdami 19" w Polsacie. Nowe zasady, jurorzy i lista par

Dziewiętnasta odsłona formatu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", która wystartowała w Polsacie 6 września z finałem zaplanowanym na koniec listopada 2026 roku, przyniosła sporo nowości. Widzowie otrzymali zmienioną oprawę muzyczną oraz nowe zasady rywalizacji, w tym walkę o dający pewny awans immunitet i specjalne segmenty o nazwach "Maszyna czasu" oraz "Akademia Czarnej Mamby". Doszło także do roszad w jury, gdzie aktorka Julia Wieniawa zastąpiła Ewę Kasprzyk i ocenia występy wspólnie z Iwoną Pavlović, Rafałem Maserakiem oraz Tomaszem Wygodą.

W 19. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" na parkiecie rywalizują następujące duety:

• Marta "Mandaryna" Wiśniewska i partnerujący jej Krystian Rzymkiewicz

• Piotr "Guma" Gumulec w parze z Julią Suryś-Stromecką

• Helena Englert oraz tancerz Roman Osadchiy

• Jasper Sołtysiewicz i szkoląca go Daria Syta-Grobelna

• Dominik Rupiński występujący u boku Estelle François

• Izabela Kuna w duecie z Michałem Bartkiewiczem

• Dominik Smaruj, którego partnerką jest Magda Tarnowska

• Krzysztof Kwiatkowski tańczący z Sarą Janicką

• Joanna Jędrzejczyk i partnerujący jej Kamil Kuroczko

• Karolina "Kaeyra" Baran w parze z Kacprem Rutką

• Matteo Brunetti oraz tancerka Izabela Skierska

• Monika Borzym występująca razem z Michałem Kassinem

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Zwrot biletów na "Taniec z Gwiazdami 19". Jak odzyskać pieniądze za odwołany odcinek?

W niedzielę, 8 listopada 2026 roku, miał zostać wyemitowany dziesiąty odcinek "Tańca z Gwiazdami", w którym stawką był awans do półfinału. Planowano w nim ponownie występy w tercetach, jednak tym razem gwiazdy zamiast członków rodzin miały zaprosić na parkiet dawnych uczestników programu lub znanych znajomych z branży rozrywkowej. Plany te pokrzyżowała strzelanina w Krakowie i ogłoszona po niej dwudniowa żałoba narodowa przypadająca na 8 oraz 9 listopada.

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Krakowie i ogłoszoną z dniem 8 listopada żałoba narodową Telewizja Polsat wprowadza zmiany w ramówce. W najbliższą niedzielę nie wyemitujemy premierowych odcinków „Tańca z Gwiazdami”, „Hitstera” i „Awantury o kasę”. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinom i bliskim ofiar. Jednocześnie wyrażamy głęboki szacunek i uznanie dla odwagi oraz bohaterskiej postawy funkcjonariuszy Policji - napisał Polsat.

W sieci szybko pojawiły się pytania od osób posiadających wejściówki na widownię "Tańca z Gwiazdami", których ceny na ten dzień zaczynały się od 316 złotych. Chociaż z początku kupujący nie mieli żadnych wytycznych, wkrótce serwis biletyna rozesłał wiadomości SMS z prośbą o „dokończenie procedury zwrotu przesłanej mailowo”.

Aby odzyskać gotówkę za odwołane widowisko z 8 listopada 2026 roku, trzeba wypełnić specjalny formularz przesłany na pocztę elektroniczną. Osoby, które nie widzą takiej wiadomości w głównym folderze, powinny dokładnie przejrzeć zakładkę ze spamem oraz inne podfoldery, a w razie całkowitego braku maila skontaktować się bezpośrednio z dystrybutorem biletów.