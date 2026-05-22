Niezwykły widok na grobie Stanisławy Celińskiej. Utonął w morzu kwiatów

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej przyciągnął tłumy

Ceremonia pogrzebowa Stanisławy Celińskiej, wybitnej aktorki i wokalistki, która pomimo problemów ze zdrowiem pozostała aktywna zawodowo do samego końca, miała miejsce 21 maja w stolicy. W uroczystościach wzięli udział najbliżsi, przyjaciele oraz znane osobistości ze świata kultury. Nabożeństwo żałobne odprawiono w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym, po czym uczestnicy przeszli na Powązki Wojskowe, gdzie zmarła została pochowana w Alei Zasłużonych.

Podczas mszy wyeksponowano klasyczną, drewnianą trumnę, w towarzystwie przyznanych artystce odznaczeń państwowych oraz jej kolorowej fotografii. Wśród zgromadzonych znaleźli się m.in. Lucyna Malec, Tomasz Karolak i Emilia Krakowska, dzierżąca subtelny bukiecik konwalii. Obecny był również Muniek Staszczyk z naręczem białych kwiatów, a podobnych wiązanek pojawiło się znacznie więcej. Zgromadzeni usłyszeli poruszające przemówienia księży oraz znajomych zmarłej. Ks. Andrzej Luter wspominał ją jako "pięknego człowieka", wspaniałą matkę i babcię.

Zobacz także: Tłumy pożegnały Stanisławę Celińską z kwiatami i dedykacjami. Aktorkę uhonorował też prezydent Karol Nawrocki

Zaskakująca sceneria na Powązkach. Tak wygląda grób Stanisławy Celińskiej

Niezwykle poruszająca była aranżacja samego miejsca pochówku. Obok mogiły umieszczono charakterystyczny fotel typu uszak, niewielki stolik oraz lampkę, które stanowiły stały element scenografii podczas muzycznych występów wokalistki. Taki symboliczny ukłon w stronę artystycznej drogi Celińskiej wywołał głębokie wzruszenie u wielu zgromadzonych.

Aktorka spoczęła w sąsiedztwie Edwarda Linde-Lubaszenki. Przywiezione wieńce opatrzono wzruszającymi dedykacjami od rodziny i znajomych, a kompozycję w barwach narodowych przekazał również prezydent Karol Nawrocki. Po oficjalnej części uroczystości grób zmarłej błyskawicznie wypełnił się kolejnymi kwiatami, aż ostatecznie całkowicie zniknął pod ogromem kolorowych wiązanek.

Zobacz także: Nietypowe zdjęcie na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Ustawiono je przy trumnie, a później na cmentarzu

Zobacz więcej zdjęć. Fotel na cmentarzu?! Taki widok zastali żałobnicy podczas pogrzebu Stanisławy Celińskiej

44