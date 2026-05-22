Nietypowy widok przy grobie Stanisławy Celińskiej. Nikt nie spodziewał się takich rekwizytów

Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej

W czwartek, 21 maja, tłumy żałobników zgromadziły się, by oddać hołd Stanisławie Celińskiej. Przyjaciele, rodzina i wierni fani zebrali się przed stołecznym Kościołem Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym już w godzinach porannych. W rękach trzymali kwiaty - Muniek Staszczyk przyniósł jasną wiązankę, podczas gdy Emilia Krakowska zdecydowała się na skromne konwalie. Msza rozpoczęła się dokładnie o godzinie 11:00. Podczas nabożeństwa nie zabrakło głębokich refleksji i osobistych wspomnień, które idealnie oddawały artystyczną duszę zmarłej.

Stanisława Celińska odeszła od nas, była wielką aktorką i zjawiskową pieśniarką. I pięknym człowiekiem. Tak wspominają ją zresztą wszyscy, nie tylko najbliżsi i przyjaciele. Wzbudzała poczucie bliskości i zrozumienia. Stanisława Celińska, matka i babcia - mówił ksiądz Andrzej Luter.

Świątynia wypełniła się znanymi osobami. Wśród obecnych można było zauważyć m.in. Danutę Stenkę, Tomasza Karolaka, Emilię Krakowską, Wiesława Komasę, Martę Dąbrowską, Lucynę Malec, Małgorzatę Rożniatowską, Grażynę Zielińską, Grażynę Barszczewską, Stefana Friedmanna, Marka Lewandowskiego, Ewę Ziętek, Ewę Wiśniewską, Artura Barcisia oraz Wojciecha Wysockiego. Lucyna Malec wygłosiła wzruszającą mowę. Obok trumny wyeksponowano wyjątkową fotografię aktorki, a także państwowe odznaczenia.

Po wyjściu z kościoła artystkę pożegnano gromkimi brawami. W ten sposób publiczność symbolicznie podziękowała za wzruszenia i kunszt aktorski, który Celińska prezentowała na deskach teatru przez wiele dekad.

Pogrzeb Celińskiej. Niespodzianka na cmentarzu

Zaraz po zakończeniu mszy, procesja udała się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. O godzinie 13:00 rozpoczęła się druga część uroczystości. Zmarła artystka znalazła swoje miejsce w Alei Zasłużonych, niedaleko grobu aktora Edwarda Linde-Lubaszenki.

Zanim drewniana trumna została opuszczona do grobu, zgromadzeni byli świadkami nietypowej aranżacji. Zaraz obok miejsca spoczynku umieszczono szary fotel z wysokim oparciem, mały stolik i lampę. Dookoła rozstawiono bujne paprocie, a całość dopełniała połyskująca tkanina w odcieniu purpury. Ten niecodzienny widok wprawił wielu w osłupienie.

Taki wystrój cmentarnej przestrzeni miał swoje uzasadnienie. Artystka słynęła z tego, że w trakcie swoich występów wokalnych zasiadała właśnie w fotelu, tuż przy oświetlonym stoliku. W ten sposób miejsce jej pochówku zyskało wymiar symbolicznej sceny, z której Stanisława pożegnała się ze swoimi widzami po raz ostatni.

Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej