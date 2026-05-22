Andrzej Seweryn we łzach na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Wykonał poruszający gest

Andrzej Seweryn w rozpaczy podczas pogrzebu Stanisławy Celińskiej

Odejście legendarnej wokalistki i aktorki głęboko zasmuciło środowisko artystyczne oraz ogromną rzeszę miłośników jej talentu. Stanisława Celińska zapisała się w historii jako wyjątkowa postać krajowej sceny filmowej i muzycznej, dlatego wieść o jej śmierci pogrążyła w żałobie bliskich współpracowników. W trakcie ceremonii ostatniego pożegnania dostrzec można było wiele znanych osobistości, ale uwaga żałobników skupiła się głównie na Andrzeju Sewerynie. Aktor przeżywał trudne chwile i nie potrafił ukryć łez.

Ostatnia droga artystki przebiegała w niezwykle doniosłej i smutnej atmosferze. Zgromadzeni zachowywali milczenie, walcząc z napływającym do oczu płaczem. W tłumie wyróżniał się zasmucony Andrzej Seweryn, utrzymujący ze zmarłą bliskie relacje zawodowe i osobiste. Artysta długo obserwował miejsce pochówku, trwając w zadumie nad stratą koleżanki. Obiektywy zarejestrowały moment, gdy wycierał swoją zapłakaną twarz.

Prawdziwe wzruszenie zapanowało tuż przy docelowym miejscu pochówku piosenkarki. Aktor spokojnym krokiem skierował się do mogiły, by zostawić tam samotny, jasny kwiat. Ten wymowny ruch spotkał się z poruszeniem zgromadzonych gości. Biała róża od zawsze stanowi bowiem uniwersalny symbol nieskazitelnych uczuć i głębokiego poważania.

Artyści przez wiele lat regularnie spotykali się na planach filmowych i w pracy nad spektaklami. Uchodzili za absolutną czołówkę polskiego świata kultury, nieustannie deklarując obustronny podziw dla swoich artystycznych osiągnięć.

Być może rzeczywiście stanowiliśmy przeciwieństwa. Nigdy o tym nie pomyślałem, ale w miłości często tak bywa (...) To była młodzieńcza miłość. Przeżywaliśmy razem różne chwile, także artystyczne - powiedział aktor portalowi plejada.pl.

Użytkownicy sieci natychmiast skomentowali postawę aktora. Wiele osób doceniło jego ogromną klasę i bardzo subtelną formę pożegnania zmarłej artystki.

Takiego przybitego Seweryna jeszcze nie widziałem - czytamy w sieci.