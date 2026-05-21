Minister kultury zabrała głos na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Z trudem hamowała łzy

W czwartek, 21 maja 2026 roku, odbył się pogrzeb Stanisławy Celińskiej w Warszawie.

Wybitną artystkę żegnały rzesze fanów i bliskich.

Wzruszającą przemowę podczas uroczystości wygłosiła minister kultury.

Wypowiedź Marty Cienkowskiej głęboko poruszyła zgromadzonych żałobników.

Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej

Śmierć Stanisławy Celińskiej 12 maja była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Jeszcze niedawno artystka zachwycała publiczność swoimi występami i planowała kolejne koncerty. Jak informował "Super Express" jej menadżer, Maciej Muraszko, kalendarz gwiazdy był zapełniony do końca roku, z planowanymi 20 do 30 występami, w tym udziałem w dwóch dużych sierpniowych festiwalach muzycznych. Niestety, kilka dni przed śmiercią artystka przeszła zapaść i trafiła do szpitala, gdzie pozostawała w śpiączce do samego końca.

Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się 21 maja o godzinie 11:00 mszą świętą w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych. Po nabożeństwie żałobnicy udali się na Powązki Wojskowe, gdzie po godzinie 13:00 trumna z ciałem Stanisławy Celińskiej spoczęła w grobie.

Marta Cienkowska żegna Stanisławę Celińską

Podczas uroczystości pogrzebowych głos zabrała minister kultury, Marta Cienkowska. Szefowa resortu określiła zmarłą jako „jedną z najważniejszych, najbardziej wszechstronnych i uwielbianych postaci polskiej sceny teatralnej, filmowej, telewizyjnej i muzycznej”. W swoim przemówieniu podkreśliła ogromny wpływ artystki na kształtowanie polskiej kultury oraz jej niezwykłą charyzmę sceniczną i siłę wyrazu.

Należała do grona artystów, którzy na trwałe ukształtowali polską kulturę, nadając jej autentyczność, głębię i niezwykłą moc oddziaływania. Odeszła od nas artystka, której blisko sześćdziesięcioletnia, niezwykle intensywna twórczość poruszała i pozostawała z odbiorcami na długo – poprzez każde wypowiedziane słowo, każdy dźwięk i gest. W pamięci odbiorców zapisała się jako osoba obdarzona niezwykłą charyzmą sceniczną, wewnętrzną prawdą i rzadko spotykaną siłą wyrazu

Minister Cienkowska zwróciła również uwagę na odwagę twórczą Stanisławy Celińskiej, która zaowocowała niezapomnianymi rolami w dziełach najwybitniejszych polskich reżyserów, takich jak Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi czy Krzysztof Warlikowski. Jej kreacje dramatyczne były dowodem mistrzowskiego warsztatu aktorskiego, a twórczość muzyczna dostarczała słuchaczom niezapomnianych emocji.

