Minister kultury zabrała głos na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Z trudem hamowała łzy

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-21 13:28

W czwartek, 21 maja 2026 roku, w stolicy miało miejsce ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej. Znana i ceniona aktorka oraz wokalistka zmarła 12 maja, niedługo po swoich 79. urodzinach. W Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym w Warszawie zgromadziły się tłumy, w tym wiele znanych osobistości. Wśród nich znaleźli się m.in. Muniek Staszczyk, Tomasz Karolak i Emilia Krakowska, a także minister kultury Marta Cienkowska, która, wyraźnie poruszona, wygłosiła przemowę ku czci Stanisławy Celińskiej.

  • W czwartek, 21 maja 2026 roku, odbył się pogrzeb Stanisławy Celińskiej w Warszawie.
  • Wybitną artystkę żegnały rzesze fanów i bliskich.
  • Wzruszającą przemowę podczas uroczystości wygłosiła minister kultury.
  • Wypowiedź Marty Cienkowskiej głęboko poruszyła zgromadzonych żałobników.

Ostatnie pożegnanie Stanisławy Celińskiej

Śmierć Stanisławy Celińskiej 12 maja była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Jeszcze niedawno artystka zachwycała publiczność swoimi występami i planowała kolejne koncerty. Jak informował "Super Express" jej menadżer, Maciej Muraszko, kalendarz gwiazdy był zapełniony do końca roku, z planowanymi 20 do 30 występami, w tym udziałem w dwóch dużych sierpniowych festiwalach muzycznych. Niestety, kilka dni przed śmiercią artystka przeszła zapaść i trafiła do szpitala, gdzie pozostawała w śpiączce do samego końca.

Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się 21 maja o godzinie 11:00 mszą świętą w warszawskim Kościele Środowisk Twórczych. Po nabożeństwie żałobnicy udali się na Powązki Wojskowe, gdzie po godzinie 13:00 trumna z ciałem Stanisławy Celińskiej spoczęła w grobie.

Marta Cienkowska żegna Stanisławę Celińską

Podczas uroczystości pogrzebowych głos zabrała minister kultury, Marta Cienkowska. Szefowa resortu określiła zmarłą jako „jedną z najważniejszych, najbardziej wszechstronnych i uwielbianych postaci polskiej sceny teatralnej, filmowej, telewizyjnej i muzycznej”. W swoim przemówieniu podkreśliła ogromny wpływ artystki na kształtowanie polskiej kultury oraz jej niezwykłą charyzmę sceniczną i siłę wyrazu.

Należała do grona artystów, którzy na trwałe ukształtowali polską kulturę, nadając jej autentyczność, głębię i niezwykłą moc oddziaływania. Odeszła od nas artystka, której blisko sześćdziesięcioletnia, niezwykle intensywna twórczość poruszała i pozostawała z odbiorcami na długo – poprzez każde wypowiedziane słowo, każdy dźwięk i gest. W pamięci odbiorców zapisała się jako osoba obdarzona niezwykłą charyzmą sceniczną, wewnętrzną prawdą i rzadko spotykaną siłą wyrazu

Minister Cienkowska zwróciła również uwagę na odwagę twórczą Stanisławy Celińskiej, która zaowocowała niezapomnianymi rolami w dziełach najwybitniejszych polskich reżyserów, takich jak Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi czy Krzysztof Warlikowski. Jej kreacje dramatyczne były dowodem mistrzowskiego warsztatu aktorskiego, a twórczość muzyczna dostarczała słuchaczom niezapomnianych emocji.

KAROL NAWROCKI DOTARŁ NA POGRZEB ŁUKASZA LITEWKI
Minister kultury na pogrzebie Stanisławy Celińskiej. Padły poruszające słowa
Galeria zdjęć 73