Nie żyje Victor Willis. Wokalista Village People przegrał walkę z agresywną chorobą

O odejściu Victora Willisa opinia publiczna dowiedziała się za sprawą wpisu w mediach społecznościowych. Przyjaciele muzyka zamieścili oficjalny komunikat na facebookowym profilu grupy, informując o tej ogromnej stracie.

11

Rodzina Victora Willisa wydała oświadczenie po śmierci wokalisty

W opublikowanym w sieci wpisie podano szczegóły dotyczące śmierci artysty i przekazano apel najbliższych. „Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci Victora Willisa, głównego wokalisty Village People. Victor odszedł 30 czerwca 2026 roku po krótkiej, ale agresywnej chorobie. Rodzina prosi o uszanowanie prywatności” – czytamy w oświadczeniu zespołu na Facebooku.

Zmarły artysta był współzałożycielem formacji Village People i jej najbardziej rozpoznawalnym głosem. To właśnie on wykonywał największe światowe przeboje disco, takie jak „YMCA”, „Macho Man” czy „In the Navy”, które weszły do kanonu muzyki rozrywkowej i do dziś cieszą się ogromną popularnością na całym globie.

Czytaj także: Już po pogrzebie Clive'a Davisa. Gdy wynosili trumnę z synagogi, omal im nie upadła! Pożegnały go wielkie gwiazdy, w tym Adrien Brody z ukochaną

Lider Village People zdobywał doświadczenie w kościele ojca

Urodzony w 1951 roku muzyk stawiał swoje pierwsze kroki na scenie, śpiewając gospel w świątyni, którą prowadził jego ojciec. Następnie zdobywał doświadczenie na deskach teatrów na Broadwayu, skąd trafił pod skrzydła producenta Jacques'a Moralego. Rozpoczęcie współpracy z Village People pod koniec lat siedemdziesiątych przyniosło artyście gigantyczną, międzynarodową rozpoznawalność i uczyniło go prawdziwą ikoną epoki disco.

Wokalista rozstał się z legendarną formacją w 1980 roku, jednak po upływie kilkunastu lat zdecydował się na powrót i ponownie stanął za mikrofonem. Zasłynął także z głośnego procesu o prawa autorskie do najważniejszych hitów zespołu. Ostatecznie wygrał batalię sądową i odzyskał należne mu zyski z utworów, których był współtwórcą.

Fani Village People żegnają zmarłego muzyka

Niespodziewane odejście Victora Willisa wywołało falę smutku wśród miłośników muzyki disco z najdalszych zakątków globu. W krótkim oświadczeniu bliscy oraz członkowie grupy zaapelowali o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym niezwykle trudnym czasie żałoby.

Zobacz też: Seweryn Krajewski ułożył sobie życie z dala od Polski. Co się dziś dzieje z legendarnym muzykiem?

Poruszające słowa księdza na pogrzebie Stanisławy Celińskiej

10