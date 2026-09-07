Nie żyje słynna modelka i projektantka, Ewa Wajnert! Bogna Sworowska: "Jesteśmy wstrząśnięci"

Zmarła Ewa Wajnert, znana dawniej na światowych wybiegach modelka, a w późniejszych latach ceniona stylistka, kostiumografka i twórczyni autorskich torebek. Wiadomość o jej odejściu wywołała ogromne poruszenie w jej najbliższym otoczeniu. Bogna Sworowska, z którą łączyła ją wieloletnia przyjaźń, nie kryła ogromnego żalu po stracie bliskiej osoby.

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Bogna Sworowska żegna przyjaciółkę

Nie wierzymy! Jesteśmy wstrząśnięci! Nasza Ewcia. Ewa Wajnert, modelka, projektantka obłędnych torebek. Nasza bliska koleżanka, przyjaciółka. Wraz z Lidią Popiel i Ewcią byłyśmy w latach 80-tych i części 90-tych Trzema Muszkieterkami, ciągle razem. Piękna i Kochana Istota… Bolesne

Taki bolesny komunikat pojawił się na instagramowym profilu Bogny Sworowskiej. W ten sposób II Wicemiss Polonia z 1987 roku oddała hołd swojej zmarłej koleżance.

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Nierozłączne modelki Ewa Wajnert, Bogna Sworowska i Lidia Popiel

Sworowska przypomniała, że wspólnie z Wajnert i Lidią Popiel stanowiły swego czasu niesamowicie zżytą grupę przyjaciółek. Przez lata funkcjonowały jako zgrany zespół, wspólnie przechodząc przez rozmaite etapy kariery zawodowej oraz wyzwania w życiu prywatnym.

Swoje kondolencje w sieci opublikował również Andrzej Pągowski. Wybitny artysta grafik i twórca plakatów teatralnych mocno przeżył informacje o śmierci byłej modelki.

Andrzej Pągowski opłakuje Ewę Wajnert

Żegnaj Ewuniu... Tyle wspomnień... Łzy

Warto przypomnieć, że Ewa Wajnert zapisała się w historii jako modelka o międzynarodowej renomie. Na swoim koncie miała współpracę z takimi gigantami świata mody jak Azzaro czy Yves Saint Laurent. U schyłku lat 90. była już niezwykle popularną postacią w rodzimej branży fashion, regularnie goszcząc na stronach najpopularniejszych magazynów dla kobiet.

Wyjątkowe torebki projektu Ewy Wajnert

Pewien etap swojego życia Ewa Wajnert spędziła w Nowym Jorku. Kiedy ostatecznie zdecydowała się na powrót do ojczyzny, jej zawodową pasją stało się tworzenie torebek. Każdy egzemplarz powstawał rzemieślniczo, co gwarantowało jej dziełom absolutną unikalność.

Odejście Wajnert to gigantyczny cios dla wszystkich, którzy mieli okazję ją poznać, zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, a także dla fanów doceniających jej wyjątkową urodę oraz artystyczne zacięcie.

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