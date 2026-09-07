Jan Tomaszewski bezlitosny po aresztowaniu prezesa PKOl. Mówi o rosyjskiej ruletce

Afera z udziałem prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego wstrząsnęła środowiskiem i rzuca cień na przyszłość polskich sportowców.

Jan Tomaszewski w swoim stylu skomentował kryzys, obawiając się kompromitacji na arenie międzynarodowej oraz zawieszenia Polski w strukturach olimpijskich.

Były bramkarz reprezentacji stawia sprawę jasno i żąda surowych konsekwencji wobec odpowiedzialnych za zamieszanie, rzucając nawet hasło o "rosyjskiej ruletce".

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Zatrzymanie Radosława Piesiewicza i chaos w PKOl

Polski Komitet Olimpijski znalazł się w gigantycznym kryzysie po tym, jak prezes Radosław Piesiewicz trafił do aresztu na trzy miesiące pod zarzutem płatnej protekcji w aferze z kryptowalutami w tle. Decyzja ta wywołała popłoch wśród działaczy. We wtorek w Warszawie zaplanowano pilne posiedzenie prezydium zarządu PKOl, które ma spróbować opanować sytuację. Głównym tematem obrad będzie najpewniej natychmiastowe odwołanie zatrzymanego prezesa.

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– Celem nadrzędnym jest uregulowanie sprawy kierowania PKOl, gdyż w tej chwili ewidentnie Radosław Piesiewicz nie może sprawować funkcji prezesa

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Tymczasem już pojawiają się nazwiska potencjalnych następców. Chęć przejęcia sterów w Polskim Komitecie Olimpijskim oficjalnie zadeklarował Robert Korzeniowski. Czterokrotny mistrz olimpijski zapowiada, że wystartuje w wyborach i postuluje błyskawiczne naprawienie struktur komitetu.

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Jan Tomaszewski ostrzega: grozi nam wykluczenie z igrzysk

Głos w sprawie afery w Polskim Komitecie Olimpijskim zabrał Jan Tomaszewski. Słynny bramkarz, znany z ciętego języka, w wywiadzie dla „Super Expressu” w mocnych słowach skrytykował działaczy sportowych i przedstawił pesymistyczną wizję przyszłości.

– Staliśmy się pośmiewiskiem w światowym środowisku!

Tomaszewski zaznacza, że od dawna zwracał uwagę na konflikty w PKOl, apelując do obu stron o znalezienie kompromisu. Jego ostrzeżenia jednak zostały zignorowane, a teraz sytuacja wymknęła się spod kontroli.

– Myśmy przestrzegali niejednokrotnie. Mówiliśmy: dojdźcie, panowie, do porozumienia! Nie wolno tego robić. Nie daj Boże, żeby Polska została wykluczona z igrzysk olimpijskich. Cierpieć będą tylko sportowcy, a to nie ich wina!

Komentator sportowy uważa, że wewnętrzne spory w związku najbardziej uderzą w samych zawodników, porównując sytuację do konfliktów małżeńskich, w których zawsze najwięcej tracą dzieci.

– Jak się rodzice kłócą, to dzieci są nerwowe. W tej chwili została podjęta walka, na której, nie daj Boże, nasi sportowcy stracą szansę udziału w igrzyskach

Według byłego reprezentanta sprawą aresztowania prezesa PKOl na pewno interesuje się już Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Tomaszewski w swoim stylu, ostro i bez kompromisów, podsumował konsekwencje ewentualnego zawieszenia reprezentacji Polski.

– Jestem przekonany, że akta tej sprawy trafiły już do MKOl. Nie daj Boże, jak oni nas zawieszą. Jeśli nasi sportowcy zostaną wykluczeni z igrzysk, winni powinni zagrać w rosyjską ruletkę!