Tak wygląda biblioteka przyszłości. Roboty, 100 tysięcy książek i niezwykła architektura w sercu Europejskiej stolicy

Helsińska Biblioteka Oodi redefiniuje rolę współczesnej instytucji, stając się czymś znacznie więcej niż miejscem wypożyczania książek.

Od imponującej architektury po roboty przewożące zbiory i zaawansowane pracownie, łączy tradycję z najnowszymi technologiami.

Odkryj, jak ta futurystyczna przestrzeń integruje kulturę, pracę i naukę, wyznaczając kierunek dla bibliotek przyszłości.

Biblioteka w samym sercu Helsinek

Oodi stoi przy placu Kansalaistori, naprzeciwko fińskiego parlamentu i w pobliżu dworca kolejowego. Trudno o bardziej symboliczne miejsce. Z jednej strony polityczne centrum kraju, z drugiej otwarta dla wszystkich przestrzeń, w której można czytać, pracować, spotykać się albo zwyczajnie odpocząć. Biblioteka została otwarta w 2018 roku i szybko stała się jednym z najbardziej charakterystycznych budynków Helsinek. Już z zewnątrz Oodi robi wrażenie. Jej drewniana, falująca fasada przypomina ogromną konstrukcję rozpiętą nad placem. Za projektem stoi fińska pracownia ALA Architects. Architekci połączyli drewno, szkło i stal, tworząc budynek, który jest jednocześnie efektowny i bardzo funkcjonalny.

100 tysięcy książek i... roboty

Najbardziej klasyczny element biblioteki znajduje się na trzecim piętrze, nazywanym "Book Heaven", czyli "Książkowym Niebem". To właśnie tutaj znajduje się około 100 tysięcy pozycji dostępnych do wypożyczenia. Są książki, czasopisma, filmy, nuty i gry. Ale Oodi ma jeszcze jedną ciekawostkę. Pośród półek poruszają się automatyczne pojazdy AGV. To właśnie roboty pomagają w transporcie materiałów bibliotecznych. Brzmi trochę jak scena z filmu science fiction, prawda? A jednak w Helsinkach jest to po prostu część codziennego funkcjonowania biblioteki.

OD SERCA: Podróże

Tu można nie tylko czytać

Drugie piętro przeznaczono między innymi na pracę, naukę i rozwijanie zainteresowań. Znajdziemy tam studia muzyczne i nagraniowe, przestrzenie do pracy, pokoje spotkań, pomieszczenia gamingowe oraz Urban Workshop wyposażony m.in. w drukarki 3D, laserowe wycinarki i sprzęt do tworzenia różnych projektów. Można przyjść po książkę, ale równie dobrze stworzyć podcast, popracować nad projektem, spotkać znajomych albo nauczyć się czegoś nowego.

Trzy piętra, trzy różne światy

Oodi została zaprojektowana tak, aby każde piętro miało własny charakter. Parter jest najbardziej dynamiczny i otwarty. Drugie piętro służy aktywności, pracy oraz nauce. Na górze czeka spokojniejsza przestrzeń pełna książek, miejsc do czytania i zieleni. Szczególne wrażenie robi sufit trzeciego piętra. Jego miękkie, falujące linie nadają wnętrzu niemal baśniowy charakter. Można usiąść z książką, spojrzeć przez ogromne przeszklenia na centrum Helsinek i na chwilę zapomnieć, że jest się w bibliotece.

Czy tak wygląda biblioteka przyszłości?

Oodi udowadnia, że biblioteka nie musi wybierać między tradycją a nowoczesnością. Książki nadal są tutaj najważniejsze, ale wokół nich powstała cała infrastruktura służąca mieszkańcom. Technologia nie zastępuje człowieka ani kultury. Ma po prostu ułatwiać korzystanie z obu. Oodi to połączenie biblioteki, centrum kultury, miejsca pracy, pracowni i miejskiego salonu. Wszystko zamknięte w niezwykłej architekturze, która sama w sobie stała się atrakcją Helsinek. Być może właśnie tak będzie wyglądać biblioteka przyszłości. Nie jako cichy magazyn książek, lecz jako otwarte miejsce, do którego przychodzi się po wiedzę, inspirację, spotkanie i nowe doświadczenia. A roboty jeżdżące między półkami? W Oodi nikogo już specjalnie nie dziwią.

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