Maria Jeleniewska w Azja Express 2026. Miliony fanów drżą o jej relację z przyjaciółką

Królowa polskiego internetu wkracza do akcji. Kim jest Maria Jeleniewska?

Urodzona w 2002 roku Maria Jeleniewska to prawdziwy fenomen młodego pokolenia i jedna z najbardziej wpływowych polskich influencerek. Pochodząca z Poznania twórczyni zgromadziła na swoim profilu na TikToku kilkanaście milionów obserwujących, co czyni ją absolutną rekordzistką w tej dziedzinie. Sławę zdobyła dzięki perfekcyjnie zmontowanym materiałom wideo oraz naturalnemu, autentycznemu stylowi komunikacji z fanami. Od lat udowadnia, że internetowa popularność może iść w parze z profesjonalizmem i zaangażowaniem.

Dla Marii Jeleniewskiej udział w telewizyjnym formacie to nic nowego. Zaledwie rok temu gwiazda zachwyciła widzów swoimi umiejętnościami tanecznymi, zdobywając Kryształową Kulę w szesnastej edycji uwielbianego przez widzów programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Teraz, uzbrojona w determinację i wrodzony optymizm, postanowiła podjąć zupełnie inne, znacznie bardziej wycieńczające wyzwanie na drugim końcu świata.

Niezwykły duet i wielki test przyjaźni. Kim jest partnerka influencerki?

W programie "Azja Express" kluczem do sukcesu jest nie tylko kondycja fizyczna, ale przede wszystkim doskonałe zgranie w zespole. Maria Jeleniewska wyrusza w tę podróż w duecie ze swoją przyjaciółką, Zoją Skubis. Wybór ten z pewnością nie jest przypadkowy. Zoja to postać o niesamowicie silnym charakterze, himalaistka i najmłodsza Polka, która zdobyła szczyt Mount Everestu. Jej doświadczenie w ekstremalnych warunkach wysokogórskich może okazać się nieocenionym atutem podczas wyścigu w tropikalnym upale.

Mimo to, fani z niepokojem obserwują zapowiedzi ich wspólnego udziału w show. Format słynie z tego, że bezlitośnie obnaża słabości i wywołuje ostre konflikty nawet w najbardziej zgranych parach. Brak pieniędzy, dojmujący głód, mordercze tempo i desperacka walka o przetrwanie w obcej kulturze to mieszanka wybuchowa, z którą zmierzą się obie dziewczyny. Zderzenie świata internetowych twórców z bezkompromisowym survivalem będzie dla nich gigantycznym sprawdzianem psychiki.

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Życiowe zmiany i przekraczanie własnych granic w wyścigu

Dla Marii Jeleniewskiej start w formacie zbiega się z nowym etapem w jej życiu prywatnym. W kwietniu 2026 roku influencerka oficjalnie potwierdziła rozstanie ze swoim wieloletnim partnerem, ucinając tym samym wcześniejsze spekulacje fanów. Wyjazd na pełen nieprzewidywalnych sytuacji wyścig po Azji to doskonała okazja do złapania dystansu od codzienności i udowodnienia sobie własnej niezależności. Z dala od udogodnień wielkiego miasta, tiktokerka będzie zmuszona radzić sobie w całkowicie ekstremalnych warunkach.

Tegoroczna trasa będzie wymagać od uczestników nie lada poświęceń. Zmagania rozpoczną się na popularnej wyspie Bali, by szybko przenieść się na surową Jawę, pokonać wymagające malezyjskie lasy deszczowe, a swój finał znaleźć w nowoczesnym Singapurze. Tak intensywny wysiłek sprawia, że bezwarunkowe wsparcie Zoi będzie dla Marii absolutnym fundamentem przetrwania w programie.

Gdzie i kiedy oglądać program Azja Express z udziałem Marii Jeleniewskiej?

Nadchodząca edycja kultowego reality show zapowiada się jako jedna z najbardziej wymagających w historii. Rolę prowadzącej ponownie objęła Izabella Krzan, która będzie czuwać nad losem zdeterminowanych uczestników. Znane pary znów staną przed wyzwaniem znalezienia darmowego transportu oraz noclegu, dysponując zaledwie budżetem w wysokości jednego dolara dziennie na osobę. Czy Maria i Zoja zdołają jako pierwsze zameldować się na punkcie kontrolnym i zdobyć upragnione zwycięstwo?

Najnowszy sezon morderczego wyścigu startuje już 5 września. Emocjonujące zmagania par będzie można śledzić na antenie telewizji TVN, w każdą sobotę o godzinie 19:45. To doskonała okazja, by zobaczyć, jak uwielbiane gwiazdy młodego pokolenia radzą sobie daleko poza strefą własnego komfortu.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Europa czy Azja? Wynik poniżej 7 punktów to wstyd Pytanie 1 z 10 Gdzie leży Islandia? w Europie w Azji Następne pytanie

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