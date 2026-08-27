ME siatkarek Polska Niemcy. Zobacz wynik starcia

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-27 17:14

Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet pokonała w Stambule Niemki 3:0 (25:19, 25:23, 26:24) w kolejnym meczu fazy grupowej mistrzostw Europy. ME siatkarek w wykonaniu podopiecznych Stefano Lavariniego to jak dotąd pasmo sukcesów, gdyż Polki pozostają niepokonane.

Dłonie siatkarek rywalizujących o piłkę nad siatką. O zwycięstwie Polek z Niemkami przeczytasz na Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Dwie siatkarki walczą o piłkę nad siatką podczas meczu. Jedna z nich ma na dłoniach czarne rękawiczki.

Kolejne zwycięstwo na mistrzostwach Europy

Polskie siatkarki odniosły czwarte zwycięstwo z rzędu podczas trwających mistrzostw Europy w Stambule. Zawodniczki pokonały reprezentację Niemiec 3:0, kończąc poszczególne sety wynikami 25:19, 25:23 oraz 26:24.

Drużyna prowadzona przez włoskiego szkoleniowca utrzymuje doskonałą formę na turnieju. Stefano Lavarini i jego zespół nie zaznali jeszcze porażki w rozgrywkach grupy A.

Z kim Polki zagrają na koniec fazy grupowej?

Biało-czerwone mają już zagwarantowany udział w dalszej fazie turnieju. Polki zapewniły sobie awans do 1/8 finału po zwycięstwie nad Słowenią 3:0, które miało miejsce w środę.

W swoim ostatnim meczu grupowym, zaplanowanym na piątek, 28 sierpnia, reprezentacja Polski zmierzy się z gospodyniami turnieju – Turcją. Będzie to bezpośrednie starcie o pierwsze miejsce w grupie A. W innym spotkaniu tej grupy Łotwa zagra z Węgrami.

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