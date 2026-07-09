Nie żyje matka Anny Wojton. Aktorka znana z "Rancza" i "M jak miłość" w żałobie

Placówka w Konstancinie oficjalnie przekazała informacje o śmierci Marianny Wojtoń, która spędziła tam ostatnie 11 lat. Niedawno podczas jej urodzin gościł burmistrz tej uzdrowiskowej miejscowości. Życie matki artystki dobiegło końca 30 czerwca 2026 roku.

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Z głębokim smutkiem żegnamy Panią Mariannę Wojtoń, wieloletnią mieszkankę Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie, która odeszła 30 czerwca 2026 roku w wieku 101 lat.

Taki komunikat opublikował na swoim koncie na Facebooku Dom Artystów Weteranów w Skolimowie.

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Ośrodek przybliżył również kluczowe fakty z biografii zmarłej. Marianna Wojtoń wychowywała się w Busku-Zdroju. Mając zaledwie 16 lat, w czasie II wojny światowej trafiła do pociągu jadącego na przymusowe roboty do III Rzeszy, jednak skutecznie zbiegła z transportu. Droga powrotna w rodzinne strony wiązała się z ryzykiem utraty życia. Od jesieni 1941 roku zasiliła szeregi Batalionów Chłopskich. Tam, ryzykując bezpieczeństwem bliskich, walczyła o wolną ojczyznę do pierwszego miesiąca 1945 roku. Zakończenie konfliktu zbrojnego przyniosło jej przeprowadzkę do Krakowa, gdzie skończyła studia. Przez cztery dekady była zatrudniona w Krakowskich Zakładach Melioracyjno-Wodociągowych. Jej wieloletnie zaangażowanie uhonorowano Złotym Krzyżem Zasługi.

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Przez ostatnich jedenaście lat Pani Marianna była mieszkanką naszego Domu. Zapamiętamy Ją jako osobę niezwykle pogodną, życzliwą i pełną wewnętrznej siły. Swoją obecnością wzbogacała naszą społeczność, a Jej życiorys pozostanie dla nas świadectwem odwagi, patriotyzmu i wytrwałości.Pani Marianna pozostawiła córkę Annę - cenioną aktorkę filmową i teatralną - oraz wnuka.Rodzinie i Bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Taki wpis udostępniono na profilu facebookowym DAW.

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Artystka, która posługuje się nazwiskiem bez litery "ń", zyskała sławę grając Myćkową w "Ranczu". Widzowie pamiętają ją również z ról Marianny Kaszubek w "M jak miłość", Marioli Kaczorek-Deptuły z "Klanu" oraz Lewickiej w "Na dobre i na złe". Jej portfolio obejmuje także liczne filmy kinowe.

Przekazujemy pani Annie głębokie wyrazy współczucia po utracie mamy.

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