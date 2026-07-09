Aryna Sabalenka miała wyciągać wnioski, a wyjechała na wakacje. Odważne zdjęcia hitem sieci

Zarówno Iga Świątek, jak i jej największa rywalka odpoczywają przed dalszą częścią sezonu. Aryna Sabalenka postawiła na regenerację sił przed powrotem na korty twarde. W tegorocznym Wimbledonie Białorusinka dotarła jedynie do czwartej rundy, gdzie uległa Naomi Osace 2:6, 6:7(2). Tuż po tej porażce zapewniła kibiców na Instagramie, że wyciągnie odpowiednie wnioski i powróci silniejsza, dziękując jednocześnie za wsparcie okazywane jej w Londynie.

Mimo zapowiedzi o ciężkiej pracy przed zbliżającym się US Open, 26-latka zdecydowała się na chwilę oddechu. Gwiazda tenisa zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia z Grecji, na których pozuje w odważnych stylizacjach. Kadry z relaksu na popularnej wyspie Mykonos w towarzystwie przyjaciół błyskawicznie stały się hitem i wywołały lawinę komentarzy wśród jej obserwatorów.

Nie wiadomo, czy podczas greckich wakacji Białorusinka realizuje swój niecodzienny plan, o którym wspominała na pomeczowej konferencji po przegranej w Londynie. Zapytana przez dziennikarzy o plany po wyeliminowaniu z turnieju, udzieliła zaskakującej odpowiedzi, zapowiadając imprezowy reset.