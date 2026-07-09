Oskar Wójcik przechodzi do Werderu Brema. Jaka kwota wpłynęła na konto Cracovii?

Oskar Wójcik podbija niemiecki rynek transferowy

Krakowski klub oficjalnie potwierdził, że 22-letni defensor przeniósł się do niemieckiej ekstraklasy. Gracz podpisał pięcioletni kontrakt z piętnastym zespołem poprzedniego sezonu Bundesligi. Dokładna kwota transakcji nie została oficjalnie podana do publicznej wiadomości przez władze klubu. Różne niezależne źródła donoszą jednak, że opłata transferowa mogła wynieść od czterech do sześciu milionów euro.

Ten niezwykle utalentowany zawodnik rozpoczął swoją piłkarską edukację w drużynie Tarnovii Tarnów. W wieku zaledwie czternastu lat utalentowany obrońca dołączył do młodzieżowych struktur krakowskiej Cracovii. Rundę wiosenną w 2024 roku gracz spędził na wypożyczeniu, reprezentując barwy GKS Bełchatów. Po powrocie do stolicy Małopolski zadebiutował on w najwyższej klasie rozgrywkowej 29 marca 2025 roku, podczas ligowego spotkania z Puszczą Niepołomice.

"Nie mogę się doczekać pierwszego meczu. Słyszałem tak wiele o kibicach i atmosferze na stadionie. Chcę teraz doświadczyć tego na własnej skórze. Przejście do Bundesligi, a zwłaszcza do Werderu Brema, to wspaniałe uczucie. To dla mnie odpowiedni moment. Rozmowy z zarządem przebiegły bardzo dobrze, a moje pierwsze wrażenie o klubie i całym zespole jest bardzo pozytywne” – powiedział Wójcik, cytowany przez oficjalną stronę internetową niemieckiego klubu.

Jaką rolę odegra Polak w Bundeslidze?

Niemiecki trener Daniel Thioune w swoich wypowiedziach mocno docenił sportowy rozwój zawodnika w poprzednich rozgrywkach. Uważa on, że reprezentant Polski może być kluczową postacią w zespole Werderu już od samego początku trwania nowych rozgrywek ligowych. W minionym sezonie zawodnik rozegrał aż trzydzieści jeden meczów w polskiej lidze, budując formę pod wodzą trenera Luki Elsnera. Jego świetna dyspozycja zaowocowała wyjątkowym powołaniem, które wystosował selekcjoner reprezentacji Jan Urban.

Obrońca po raz pierwszy w kadrze narodowej pojawił się 31 maja podczas spotkania przeciwko Ukrainie, które zakończyło się porażką 0:2. Zawodnik wybiegł na plac gry w drugiej połowie, kiedy rezultat meczu był już definitywnie ustalony. Warto w tym miejscu przypomnieć, że to drugi polski zawodnik pozyskany w trwającym oknie transferowym. Pod koniec ubiegłego miesiąca do zespołu dołączył pomocnik Dariusz Stalmach wykupiony z FC Magdeburg, a graczem tego klubu jest również napastnik Dawid Kownacki.