Kylian Mbappé i jego dziewczyna Ester Expósito. Aktorka wspiera piłkarza na trybunach w USA

Kylian Mbappe i aktorka Ester Exposito tworzą związek od kilku miesięcy.

Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego udostępnili wcześniej materiały zdjęciowe z ich wspólnego urlopu.

Gwiazda ekranu udała się za ocean na turniej, chociaż kompletnie nie śledzi sportowych rozgrywek.

Francja i Hiszpania żyją romansem Kyliana Mbappe i popularnej aktorki Ester Exposito. Spekulacje rozpoczęły się tuż po ich wspólnym pobycie w Paryżu, z którego pochodzi zawodnik. Zauważono ich wówczas podczas wykwintnej kolacji z widokiem na Wieżę Eiffla oraz w luksusowym obiekcie Le Royal Monceau. Osoby obecne na miejscu donosiły o niezwykłej bliskości i czułych spojrzeniach, które wskazywały na rozwijające się uczucie.

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Dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego szybko podchwycili temat i zaczęli publikować kolejne materiały. Magazyn "Hola!" pokazał fotografie przedstawiające zakochanych opuszczających pokład prywatnego samolotu po wylądowaniu w Madrycie. Z kolei redakcja "SEMANA" dotarła do kadrów z kręgielni ukazujących świetnie bawiącą się parę, która nie szczędziła sobie uśmiechów i delikatnych gestów.

Niedługo potem gwiazdę hiszpańskiego kina dostrzeżono w strefie VIP podczas spotkania Realu Madryt na stadionie Santiago Bernabeu. Największe poruszenie wywołały jednak ujęcia wykonane przez paparazzi podczas wspólnego wyjazdu. Znany napastnik oraz jego wybranka spędzali beztrosko czas na luksusowej łodzi, która cumowała u malowniczych wybrzeży Sardynii.

Ester Exposito to nowa partnerka Kyliana Mbappe

Sami zainteresowani wciąż unikają wydawania oficjalnych oświadczeń w sprawie swojego związku, jednak codzienne sytuacje zdradzają wszystko. Hiszpańska artystka zdecydowała się na długą podróż do Stanów Zjednoczonych, aby z bliska oglądać starcie Francuzów ze Szwedami. Tuż po zdobyciu bramki Kylian Mbappe skierował subtelny gest w stronę specjalnej loży, a jego ukochana zareagowała na ten uroczy znak z wielkim entuzjazmem.

Sympatycy futbolu zaczęli głośno rozważać ewentualne zachowanie kobiety w przypadku starcia jej ojczyzny z drużyną francuskiego partnera w fazie pucharowej turnieju. Zapytana bezpośrednio o swoją pasję do sportu gwiazda odpowiedziała wprost: „Szczerze mówiąc, nie za bardzo...”.

Kim jest ukochana gwiazdora Realu Madryt?

26-letnia Ester Exposito cieszy się ogromną rozpoznawalnością w swojej ojczyźnie oraz krajach Ameryki Łacińskiej. Największą sławę i miliony oddanych sympatyków przyniosła jej rola w hitowej produkcji „Élite”. Na swoim instagramowym profilu zgromadziła blisko dwadzieścia pięć milionów internautów, a dodatkowo chętnie bierze udział w kampaniach prestiżowych marek. Kylian Mbappe od dawna skupiał się wyłącznie na sporcie i nie pokazywał się u boku żadnej kobiety, jednak teraz najwyraźniej dał się ponieść silnemu uczuciu.