Spis treści Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą o patostreamingu

Karol Nawrocki zablokował wejście w życie przepisów o statusie osoby najbliższej, które umożliwiały prawną rejestrację związków dorosłych obywateli przed urzędnikiem i notariuszem. Głowa państwa tłumaczyła ten krok kategorycznym brakiem akceptacji dla wprowadzanych tą drogą związków partnerskich .

. Z aprobatą prezydenta spotkał się za to akt prawny delegalizujący patostreaming w sieci. Zadaniem tych regulacji jest zabezpieczenie najmłodszych widzów przed toksycznymi nagraniami, w tym wulgarnymi transmisjami oraz galami freak fight.

Walka z patologicznymi zachowaniami to efekt kampanii dziennikarskiej stacji Polsat News pod hasłem „Nie dla patocelebrytów”, trwającej od 2024 roku. Redakcja zainspirowała polityków do stworzenia skutecznych zakazów chroniących małoletnich.

Karol Nawrocki ostatecznie zablokował rządowy projekt dokumentu regulującego umowę o wspólnym pożyciu oraz statusie osoby najbliższej. Odrzucone propozycje dawały dwóm pełnoletnim obywatelom opcję formalizowania relacji u notariusza, niezależnie od ich płci. Izba wyższa polskiego parlamentu zaakceptowała ten pomysł pod koniec czerwca, gdy pięćdziesięciu czterech senatorów opowiedziało się za, a dwudziestu dziewięciu było przeciw.

Ustawodawcy chcieli zagwarantować stronom takiej umowy szereg państwowych uprawnień tuż po zgłoszeniu paktu w Urzędzie Stanu Cywilnego. Dokument ten zapewniałby liczne przywileje urzędowe, w tym ustanowienie wzajemnych świadczeń alimentacyjnych i dostęp do informacji zdrowotnych. Partnerzy mogliby też legalnie dysponować wspólnym mieszkaniem oraz załatwiać codzienne formalności dzięki pełnomocnictwu.

Odpowiedź prezydenta nie stanowiła absolutnego zaskoczenia, ponieważ obóz głowy państwa jasno komunikował swoje zastrzeżenia na długo przed kluczowymi sejmowymi rozstrzygnięciami. Niezadowolenie Karola Nawrockiego sygnalizował w mediach szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Współpracownik prezydenta zapowiadał otwartość na dyskusje o uregulowaniu kwestii osób bliskich, jednoznacznie odrzucając przy tym koncepcję klasycznych związków partnerskich.

„Chcemy rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale jeżeli ktoś (...) wprowadza de facto związki partnerskie, nie ma na to zgody pana prezydenta” - wyjaśniał otwarcie Paweł Szefernaker.

W naszej galerii zobaczysz, jak Karol Nawrocki zachowuje się na trybunach:

73

Prezydent Karol Nawrocki złożył podpis pod ustawą o patostreamingu

Zupełnie inny los spotkał przepisy wymierzone w internetowe patologie, które uzyskały ostateczną akceptację prezydenta Karola Nawrockiego. Przyjęte prawo stanowi bezpośrednią odpowiedź na rosnącą falę demoralizujących treści w sieci, takich jak wybryki patostreamerów oraz brutalne gale freak fight. Ustawodawca postanowił stworzyć twarde ramy chroniące dzieci przed kontaktem ze szkodliwym światem wirtualnej agresji.

Plaga internetowych patologii stała się tematem poważnej ogólnopolskiej dyskusji, a potężną rolę w nagłaśnianiu afer odegrała telewizja Polsat News. Stacja uruchomiła w 2024 roku regularny cykl interwencyjny „Nie dla patocelebrytów”, punktując krok po kroku zagrożenia wynikające z sieciowej popularności patologicznych twórców. Dziennikarze konsekwentnie alarmowali społeczeństwo o zgubnym wpływie tego zjawiska.

Zmasowana presja medialna zmobilizowała władze do konkretnego działania w styczniu 2025 roku, o czym natychmiast poinformowano opinię publiczną. Ministerstwa sprawiedliwości, edukacji oraz cyfryzacji utworzyły spójny front, ruszając do prac nad radykalnymi rozwiązaniami legislacyjnymi. Najważniejsze resorty skupiły się na przygotowaniu mechanizmów prawnych blokujących najmłodszym internautom dostęp do szkodliwej rozrywki.

Finalna ustawa rozprawiająca się z patostreamingiem przeszła przez senackie filtry bez absolutnie żadnych poprawek dwudziestego piątego czerwca bieżącego roku. Wszyscy parlamentarzyści uczestniczący w obradach chóralnie chwalili postawę stacji Polsat News, doceniając jej ogromny wkład w uświadomienie klasie politycznej rozmiarów opisywanego problemu. Przedstawiciele różnych ugrupowań zgodzili się, że to zaangażowanie mediów przyspieszyło uchwalenie rygorystycznych norm.

W specjalnie dla państwa przygotowanej galerii zdjęciowej prezentujemy zakulisowe ujęcia głowy państwa z wydarzeń sportowych. Można tam na własne oczy zobaczyć, jak prezydent Karol Nawrocki dopinguje i reaguje z perspektywy stadionowych trybun.

Sonda Czy w Polsce powinien powstać status osoby najbliższej? Tak Nie Nie wiem

Oświadczenie Prezydenta RP Karola Nawrockiego ws. kolejnych ustaw. pic.twitter.com/l2EeaHng6c— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) July 17, 2026